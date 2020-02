Adria Rally Show, una giovane new entry nei colori Project Team

Sul tracciato rodigino, esordio ufficiale per il 21enne figlio d’arte Fabio Solitro (Suzuki Swift R1), coadiuvato alle note dall’esperto Alberto Porzio

Adria (Ro), 12 febbraio 2020 – In occasione dell’Adria Rally Show, in scena il prossimo fine settimana, la scuderia Project Team, da sempre attenta a interessanti prospetti, opterà per la “linea verde” schierando al via il giovane nonché neo portacolori Fabio Solitro. Atteso all’esordio assoluto, il ventunenne di Vieste, figlio di Bartolomeo (pilota di lungo corso e plurititolato nella specialità), muoverà i primi passi nel motorsport cimentandosi al volante della Suzuki Swift R1 curata dal team Mr Rent, affiancato per l’occasione dall’esperto Alberto Porzio, già “storico” navigatore del padre. Gara test, dunque, per il driver pugliese in attesa di definire gli impegni futuri nella Suzuki Rally Cup 2020.

«Trattandosi di un debutto, abbiamo optato per una prima esperienza in pista. Una cornice ideale dove potermi esprimere in tutta sicurezza, rispetto a un rally su strada» – ha spiegato Solitro jr alla vigilia – «Superfluo sottolineare che non nutro chissà quali aspettative in merito alla mia partecipazione ad Adria. Quel che più conta è macinare chilometri e prendere confidenza con una vettura per me del tutto inedita, in vista del monomarca riservato ai modelli della Casa nipponica. È certo, altresì, che una volta archiviato il confronto rodigino, prenderò parte su analogo mezzo alle selezioni dell’ACI Rally Italia Talent, in programma a fine mese presso l’Autodromo del Levante, nel Barese».

Andando alla competizione, si entrerà nel vivo sabato 15 febbraio con la disputa delle prime due prove speciali seguite, l’indomani, da altre tre; saranno 56, invece, i chilometri interessati dal cronometro. In più, l’evento sportivo godrà della diretta televisiva trasmessa da MS Motor Tv (ex Automoto Tv, in onda sul canale 228 del digitale terrestre).

Com. Stam.