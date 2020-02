Prosegue il campionato femminile: giocata la quarta giornata al Pala Mercuri di Civitavecchia. Le “Sniperine” battono sia Castelli Romani che le campionesse del Cus!

Le laziali sfruttando il turno casalingo e consolidano il primato arrivando a sei successi in altrettante gare

Si è tornati a Civitavecchia per la quarta giornata del campionato femminile che ha visto scendere in campo le padrone di Casa della CV Skating oltre ai Castelli Romani e alle ragazze del Cus Verona Mastiff. La classica formula del concentramento ha visto in prima mattinata il derby laziale fra Sniperine e Castelli Romani in cui le ragazze di Martina Gavazzi hanno letteralmente dominato il match con statistiche davvero evidenti a loro favore. Ben 63 i tiri scagliati verso la porta avversaria contro i soli 10 subiti e un risultato di 11-0 che lascia ben intendere il divario in campo. In evidenza Giannini, Raia e Faravelli (Michela) con una tripletta ciascuna. Nel secondo match esordio giornaliero per le scaligere del Cus che, contrapposte ai Castelli Romani, mettono sotto assedio la porta di Alice Gialli (saranno 58 i tiri subiti nei 40 minuti per il goalie aretino in forza alle laziali) ma faticano a dismisura a trovare la via del goal finendo il primo parziale con uno striminzito 1-0 (Bisi). Nella ripresa stesso copione almeno fino al 15mo quando una stremata Gialli raccoglie il secondo disco alle proprie spalle (goal di Zaccherini) e cede di schianto subendo altre tre marcature negli ultimi 3′ di gioco per il 5-0 finale.Nel terzo match di giornata, fra Snipers e Cus, partono meglio le veronesi che trovano il goal con Sharon Roccella dopo cinque minuti di gioco. Il vantaggio non dura molto in quanto è Raia a raccogliere l’assist di Faravelli e superare Dalla Ba’ (eccezionalmente schierata in porta vista l’assenza sia di Elisa Biondi che di Emma Liprandi) firmando l’1-1 che resisterà fino all’intervallo grazie anche ad una Pompanin sempre sicura e “solida” tra i pali della porta civitavecchiese. Nella ripresa sempre le Mastiff a fare la partita ma Piccinini e compagne non trovano il modo di superare Pompanin; un superiorità numerica regala alle padrone di casa la chance del sorpasso che si concretizza sull’asse Tartaglione-Faravelli (Mara) che scolpisce il 2-1 del 25mo. Le laziali prendono coraggio e si presentano più frequentemente in attacco trovando una nuova superiorità sul fallo di Pol. Stavolta il penalty killing delle venete funziona e Dalla Ba’ respinge bene sulle conclusioni di Raia e compagne. Fra il 31mo ed il 36mo il break decisivo per l’incontro: Novelli piazza la zampata del 3-1 che fa sbilanciare in avanti la squadra ospite e proprio su una ripartenza è Eleonora Raia a mandare i titoli di coda al match consolidando il primato di Civitavecchia alla sesta vittoria in altrettante gare di campionato (una ai rigori contro Torino). Sul finire dell’incontro, in superiorità per un fallo fischiato a Mori, è Sharon Roccella a siglare la seconda rete delle Mastiff che chiude il referto sul 4-2.

Il campionato femminile vedrà nuovamente le squadre in pista al primo marzo con il concentramento di Torre Pellice dove si affronteranno Draghi Torino, Castelli Romani e Diavoli Vicenza. La capolista CV Skating tornerà invece in occasione del concentramento di Verona del 15 marzo.

Campionato femminile – risultati 4a giornata CV Skating- Libertas Genzano: 11-0 (3-0)Libertas Genzano – CUS Verona Mastiff: 0-5 (0-1)CUS Verona Mastiff – CV Skating: 2-4 (1-1) Rinviata al 08.03 ore 19.30: Draghi Torino – Diavoli Vicenza Classifica dopo 4 giornate: CV Skating (6) punti 18; Cus Verona Mastiff (6) punti 15; Diavoli Vicenza (5) punti 6; Draghi Torino (5) punti 4; Castelli Romani (6) punti 0.(gare giocate)

foto Gianmarco Novelli