La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza lotta ma è costretta a cedere in casa per la prima volta in stagione, Svincolati Milazzo passa 74-83.

Senza Albana e Diallo non bastano i 18 di Ivkovic e le doppie cifre di Vidakovic (15), Stuppia (14) e Lorenzo Medina (13).

Seconda sconfitta consecutiva e prima casalinga della stagione per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che viene superata in casa per 74-83 dalla capolista Svincolati Milazzo. Privi di Albana e Diallo gli uomini di Pizzuto dopo una prima frazione equilibrata (17-19) vedevano gli ospiti chiudere avanti di 11 all’intervallo (31-42). Nonostante gli sforzi dei padroni di casa il distacco rimaneva pressochè invariato al 30’ (46-58). Negli ultimi dieci minuti Milazzo allungava anche a +18 ma la Pallacanestro Messina con una reazione di orgoglio riportava lo svantaggio sotto la doppia cifra chiudendo 74-83.

Il più ispirato all’inizio è Ivkovic, autore di 8 punti, ben supportato da Stuppia con 5, che risponde a Sofia e Knepa e alla prima sirena il punteggio è di 17-19. Protagonista a sorpresa del secondo quarto è Piperno, autore di 12 punti con due triple, Messina segna solo tre canestri dal campo e si tiene a contatto coi tiri liberi, si va all’intervallo sul 31-42. Equilibrato il terzo parziale (15-16), i giallorossi vanno a segno con cinque uomini, con Ivkovic (5) e Stuppia (4) in evidenza, per Milazzo segnano solo Barbera e Jarrett che però ne mettono 8 a testa. Ultimi dieci minuti che partono dal 46-58, i locali non riescono a ricucire e vedono gli ospiti scappare anche a +18 grazie a Sofia (11 punti nel parziale), Vidakovic con tre triple e Lorenzo con 8 punti rendono meno pesante il passivo finale (74-83).

La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza scivola così al quinto posto in classifica per via degli scontri diretti sfavorevoli con Marsala (che deve recuperare ancora una partita) e Zannella Cefalù, adesso per i peloritani il rush finale con la trasferta contro il Basket Cefalù, l’impegno casalingo contro il Cus Palermo e la sfida esterna contro Bagheria che decideranno il piazzamento finale.

Tabellino:

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – Svincolati Milazzo 74-83

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Comelli 8, Ostojic ne, Albana ne, Ivkovic 18, Vidakovic 15, Marabello 2, Molino 4, Stuppia 14, Petrovic ne, Novkovic ne, Lorenzo Medina 13, Ioppolo.

Allenatore: Pizzuto.

Svincolati Milazzo: Giaimo ne, Barbera 14, Siracusa, Sofia 24, Catanesi, Knepa 8, Jarrett 10, Marisi 9, Colosi ne, Colica 3, De Paoli ne, Piperno 15.

Allenatore: Maganza. Assistente: Mammina.

Parziali: 17-19,14-23 (31-42), 15-16 (46-58), 28-25 (74-83).

Arbitri: Giuseppe Russo di Erice (TP) e Alex Costanza di Palermo (PA).

