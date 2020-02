Vela Olimpica – A Geelong falsa partenza per i tre Mondiali delle discipline acrobatiche

Day 1, regate annullate a causa del vento troppo forte. A Geelong falsa partenza per i tre Mondiali delle discipline acrobatiche: 49er (maschile), 49er FX (femminile) e Nacra 17 (Catamarano misto foiling) Nei prossimi giorni il vento dovrebbe diminuire Il programma completo del Mondiale e gli azzurri in gara

Il vento troppo forte che ha soffiato sull’Australia del sud e nella baia di Port Phillip a largo di Geelong, ha causato l’annullamento di tutte le regate previste nel primo giorno dei tre Mondiali delle discipline acrobatiche della vela olimpica: 49er (skiff maschile), FX (skiff femminile) e Nacra 17 (catamarano misto). Le barche sono rimaste a terra, mentre il vento ha continuato a soffiare per tutto il giorno oscillando tra 25 e 35 nodi, fino alla decisione inevitabile del Comitato di Regata che ha annullato il Day 1. Per domani, martedi 11, a Geelong è previsto vento più leggero, 10-15 nodi al mattino, in aumento sui 20 nodi al pomeriggio. Per il Day 2 il programma prevede che i primi a regatare intorno alle 11 (le 21 ora italiana) siano i Nacra 17 e i 49er FX, seguiti poi dopo le 13 (le 23 ora italiana) dai 49er. PROGRAMMA Il programma del Mondiale di Geelong prevede per 49er (78 barche) e FX (44 barche) dal 10 al 12 febbraio tre giorni con regate di Qualifica e flotte divise in batterie (tre per i 49er , due per gli FX), quindi dal 13 al 15 altri tre giorni con regate di Finale (flotte Gold e Silver). I Nacra 17 invece, con 34 barche al via, correranno in flotta unica tutte le Qualifiche. Per tutte e tre le categorie, la finale sarà sabato 15 con le Medal Race tra i primi dieci delle rispettive classifiche, che assegnerà i titoli iridati e i podi.

STAFF TECNICO

A Geelong è presente anche il presidente federale Francesco Ettorre, e lo staff tecnico è guidato dal DT Michele Marchesini, con Gabriele Bruni (Nacra 17), Gianfranco Sibello (49er), Daniel Loperfido (49er FX), Luca Depedrini, Giacomo Cappè (fisioterapista), con la collaborazione del meteorologo neozelandese Roger Badham.

MEDIA

Il fuso orario di Geelong è +10 ore sull’ora italiana. La comunicazione sui Mondiali di Geelong coprirà quotidianamente l’evento in tutti i giorni di regata. Da martedi 11 febbraio sono previste news al mattino (ora italiana) sul sito FIV (www.federvela.it) e comunicati stampa a metà mattina con una selezione di foto, e una guida alle immagini video.

I siti ufficiali con le info sui Mondiali:

49er – 49er FX: https://49er.org/event/2020-world-championship/?event_id=19973

Nacra 17: https://nacra17.org/events/2020-world-championship/#results

NOTA MONDIALE LASER STANDARD – Sempre in Australia, dall’11 al 16 febbraio a Melbourne si corre il Mondiale del singolo olimpico maschile Laser Standard, con 6 italiani al via. Da martedi 11 verranno emessi comunicati stampa distinti per questo evento, dalla presentazione della vigilia a seguire per tutti i giorni di regata.

GLI EQUIPAGGI ITALIANI IN GARA

CLASSE NACRA 17 (catamarano misto foiling)

Ruggero Tita (Fiamme Gialle), Caterina Marianna Banti (CC Aniene)

Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre), Maelle Frascari (CC Aniene)

CLASSE 49er (doppio acrobatico maschile)

Uberto Crivelli Visconti, Gianmarco Togni (Marina Militare)

Simone Ferrarese (CV Bari), Leonardo Chistè (CV Arco)

CLASSE 49er FX (doppio acrobatico femminile)

Carlotta Omari (Fiamme Gialle), Matilda Distefano (Triestina Vela)

Margherita Porro (CV Arco), Sveva Carraro (Aeronautica Militare)

Alexandra Stalder (CN Bardolino), Silvia Speri (FV Peschiera)

La squadra azzurra della vela olimpica è supportata da:

FALCONERI, U-SAIL, CETILAR SPORT, GARMIN MARINE ITALY, YAMAHA MARINE, BIMAR ITALY, MEDISANA

Com. Stam.