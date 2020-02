3° Gran Premio Internazionale del Marocco – Skeet Scocchetti d’argento e Del Prete di bronzo

Rabat (MAR) – Anche lo Skeet non ha disatteso le aspettative pre-trasferta. Al “Club Les Chênes de Tir et de Loisirs” infatti il bottino azzurro si è arricchito di altre due medaglie nel comparto femminile: Simona Scocchetti si è messa al collo l’argento, mentre Francesca Del Prete il bronzo.

In una gara che sin dalle prime battute di ieri si era dimostrata molto avvincente e difficile le nostre portacolori si sono messe in mostra molto bene già in fase di qualifica odierna, quando di fronte hanno avuto gli ultimi 50 piattelli. La rappresentante dell’Esercito Simona Scocchetti ha avuto una conduzione di gara molto lineare, entrata in finale con il dorsale numero 2, frutto di un lungo shoot-off vinto con 111+13/125, ha continuato la sua corsa dovendola interrompere con il punteggio di 52 solo di fronte all’ottima performance della russa Zilia Batyrshina, la quale ha meritato l’oro con il suo personale 53/60. Terzo posto per Francesca Del Prete, approdata in finale con il punteggio di 109+8 dopo aver superato la collega Chiara Di Marziantonio (settima con 109+7), ha trovato già dallo start il giusto ritmo concludendo la competizione con 42 e con un bellissimo bronzo. Quarto posto per l’altra tiratrice russa Albina Shakirova che ha fatto registrare in qualificazione il miglior punteggio di 113 ma che poi durante la finale si è fermata a 32. Passando invece alla competizione maschile tutti e sei i nostri specialisti sono in corsa per giocarsi i sei posti utili nella finale di domani: Marco Sablone e Domenico Simeone appaiati a 72 sono stati i due migliori fra i tiratori scelti dal DT Andrea Benelli, dietro di loro gli altri tre azzurri Valerio Palmucci, Elia Sdruccioli e Niccolò Sodi tutti e tre domani ripartiranno da 71/75. Guidano la classifica con un perfetto 75/75 ben due skeetisti, l’egiziano Azmy Mehelba ed il ceco Jakub Tomecek. Domani la finale alle ore 16.30.

RISULTATI

Ladies: 1^ Zilia BATYRSHINA (RUS) 111/125 (+3) – 53/60; 2^ Simona SCOCCHETTI (ITA) 111+13/125 – 52/60; 3^ Francesca DEL PRETE (ITA) 109/125 (+8) – 42/50; 4^ Albina SHAKIROVA (RUS) 113/125 – 32/40; 5^ Anna SINDELAROVA (CZE) 111/125 (+11) – 24/30; 6^ Barbora SUMOVA (CZE) 110/125 – 15/20; 7^ Chiara DI MARZIANTONIO (ITA) 109/125 (+7).

Men: Azmy MEHELBA (EGY) 75/75; Jakub TOMECEK (CZE) 75/75; Tomas NYDRLE (CZE) 74/75; Jaroslav LANG (CZE) 74/75; Abdullah ALRASHIDI (KUW) 73/75; Marco SABLONE (ITA) 72/75; Domenico SIMEONE (ITA) 72/75; Elia SDRUCCIOLI (ITA) 71/75; Valerio PALMUCCI (ITA) 71/75; Niccolò SODI (ITA) 71/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo (VT); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore; Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE); Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Ladies: Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT).

Tecnico: Andrea Filippetti.

PROGRAMMA

Sabato 8 febbraio Gara Skeet Men (50 piattelli)

Ore 16.30 Finale Skeet Men

