CALCIO – La Rappresentativa U18 LND supera il Pescara per 4-3

Per la LND doppietta di Vitale nel primo tempo, Mazzoni e Piarulli in apertura di ripresa, i padroni di casa reagiscono negli ultimi 10’

Città S. Angelo (Pe), mercoledì 5 febbraio – Prosegue a ritmi serrati il percorso di formazione della Rappresentativa Under 18. La squadra allenata dal selezionatore Giuliano Giannichedda ha convinto di fronte alla Primavera del Pescara nella gara amichevole giocata al Centro Sportivo “Poggio degli Ulivi” di Città Sant’Angelo (PE) a conclusione dello stage tenutosi al CTF di Silvi Marina dal 3 al 5 Febbraio. La Rappresentativa ha superato per 4-3 i pari età del Pescara dominando in lungo e largo, tre gol nel primo tempo e quattro lunghezze di vantaggio dopo 60’. La squadra del Delfino ha ridotto il passivo con tre reti nell’ultimo quarto d’ora. Al 9’ Gaetano Vitale si procura e realizza il rigore che apre le marcature. Al 31’ sempre l’attaccante del Sorrento si costruisce e segna una rete favolosa, dribbling secco e tiro angolato che non lascia scampo a Galante. Neanche un giro di orologio della ripresa e Piccinini s’inserisce bene in area da destra e serve un assist perfetto per Coccia che colpisce a botta sicura, Sorrentino respinge d’istinto, sul pallone si avventa Giacomo Mazzoni che firma il tris per la Rappresentativa. Al 12’ Savio Piarulli cala il poker con un tiro che s’infila sotto l’incrocio dei pali. Tra il 33’ e il 35’ il Pescara reagisce con due colpi piazzati da Pavone e Masella. Allo scadere ancora Pavone fissa il risultato finale sul 4-3. Soddisfatto Giuliano Giannichedda: “E’ stato un ottimo test, mi è piaciuto ciò che ho visto, i ragazzi hanno dimostrato di avere fame e voglia, ora sotto con il Torneo Caput Mundi”.

E’ un secondo passo importante nella stagione sperimentale in cui la Rappresentativa Under 18 LND va quasi a coincidere con quella Serie D. In campo nella stessa squadra diciannove ragazzi classe 2002 e quattro 2001, sedici calciatori delle società di D e nove dei campionati regionali LND. Gran parte di questo gruppo andrà a giocarsi la 14^ edizione del Torneo Caput Mundi in programma sui campi del Lazio dal 17 al 21 Febbraio ed altri ancora disputeranno la 72^ Viareggio Cup dal 16 al 30 Marzo.

RAPPRESENTATIVA U18 LND – PRIMAVERA PESCARA 4-3

Rapp. U18 LND 1° tempo (4-3-3): Sellitto (’02-Calvina); Pasqualino (’02-Sorrento), Facchini (’02-Fiorenzuola), Mosagna (’02-Chieri), Mazzali (’02-Legnago); Diomande (’02-Giorgione), Orlando (’02-Cassino), Mancini (’02-Torsapienza); Verdesi (’02-Porto D’Ascoli), Braconi (’02-Castelfidardo), Vitale (’01-Sorrento)

Rapp. U18 LND 2° tempo (4-3-3): Parisi (’02-Virtus Avellino); Convito (’02-San Sisto), Ferrante (’01-Follonica Gavorrano), Ricci (’02-Pontevalleceppi), Pedicone (’02-Fasano); Vallisa (’02-Scanzorosciate), Capellari (’02-Torviscosa), Piarulli (’01-Bitonto); Mazzoni (’02-Campitello), Coccia (’02-Trastevere), Piccinini (’01-Lentigione). All: Giuliano Giannichedda

Pescara 1^ tempo (3-5-2): Galante; Renzetti, Palmentieri, Dumbravanu; De Marzo, Madonna, Veroli, Diambo, Pina Gomes; Blanuta, Chiarella.

Pescara 2^ tempo (3-4-3): Sorrentino; Quacquarelli, Manè, Chiacchia; Martella, Tringali, Masella, Diallo; Pavone, Lucatelli, Mercado. All: Antonio Di Battista

Reti: 9’pt e 31’pt Vitale (R), 1’st Mazzoni (R), 12’st Piarulli (R), 33’st Pavone (P), 35’st Masella (P), 45’st Pavone

Arbitro: Gilberto Gregoris di Pescara. Assistenti di linea: Giuseppe Bosco di Lanciano e Maria Mainella di Lanciano

Com. Stam.