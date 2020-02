Sarà Vicenza la sede delle finali di Coppa. Ai Diavoli l’organizzazione di entrambi gli eventi

La FISR ha assegnato al sodalizio biancorosso della presidente Repele l’organizzazione di Final Four di Coppa Fisr e della Superfinal di Coppa Italia.

Vicenza capitale dell’hockey inline per due weekend all’insegna delle emozioni e dello spettacolo. La FISR, chiuso il bando per l’organizzazione delle fasi finali (inizialmente la Super Final di Coppa Italia doveva rientrare negli Italian Roller Games di Riccione), ha dunque assegnato alla società MC Control Diavoli Vicenza entrambi gli eventi. Per la città del Palladio, dopo i riscontri positivi a livello di organizzazione e di pubblico dell’edizione 2019, si tratta di una conferma per quanto riguarda la Super Final di Coppa Italia e di una “prima volta” per la Coppa FISR che nel recente passato era legata alla edizione giovanile del Trofeo delle Regioni.

L’impianto che ospiterà i due eventi è la “casa dei Diavoli”: il pattinodromo comunale di viale Ferrarin, recentemente dotato dello Stilmat (proprio come un anno fa), ovvero la superficie che esalta maggiormente la disciplina dell’hockey inline. Questo il commento del responsabile del Settore Tecnico Fabio Forte sulla assegnazione: << Anche alla luce dell’ottima organizzazione dello scorso anno, non abbiamo avuto alcun dubbio sulla candidatura di Vicenza e sono personalmente convinto che saranno due manifestazioni di alto, altissimo livello sia in pista che fuori. Il fatto che i Diavoli si siano ricandidati dopo l’esperienza dello scorso anno è, a mio avviso, un’ulteriore conferma del fatto che organizzare gli eventi sia sì un impegno ma anche una opportunità di farsi conoscere e, perché no, di mettere a bilancio delle economie se non addirittura dei ricavi! >>

COPPA FISR – La Final Four, che vede al via Milano Quanta (campione d’Italia 2019), MC Control Diavoli Vicenza (vincitore della Coppa Italia 2019), Ferrara (finalista di Coppa FISR 2019) e Real Torino (squadra qualificatasi attraverso il girone eliminatorio), è in programma nei giorni 29 febbraio e 1 marzo 2020.

Semifinali – sabato 29 febbraio:

ore 19:00 Real Torino-Ferrara

ore 20:30 Milano Quanta-MC Control Diavoli Vicenza.

Finale – domenica 1 marzo:

ore 15:00 fra le vincenti delle semifinali.

SUPERFINAL COPPA ITALIA – L’atto conclusivo della manifestazione della “coccarda tricolore” si svolgerà dal 27 al 29 marzo 2020 e vedrà al via le sei squadre qualificate attraverso i 6 turni precedenti:

Nel gruppo A: Milano Quanta, Ferrara e Diavoli Vicenza

Nel gruppo B: Asiago Vipers, Real Torino e Cus Verona

Questo il calendario:

Venerdì 27 marzo:

ore 15:30 Milano-Ferrara (A)

ore 17:00 Asiago Vipers-Real Torino (B)

ore 19:30 Ferrara-Diavoli Vicenza (A)

ore 21:00 Real Torino-Cus Verona (B)

Sabato 28 marzo:

ore 10:30 Diavoli Vicenza-Milano Quanta (A)

ore 12:00 Cus Verona-Asiago Vipers (B)

Semifinali:

ore 19:30 1A-2B

ore 21:00 1B-2A

Domenica 29 marzo:

Finale 3° posto ore 14:30

Finale 1° posto ore 17:00

ph Vanessa Zenobini