La ZS Group Messina sfida la capolista Alfa. Paladina: “Pronti a giocare una grande partita”

Sarà il “PalaMili” ad ospitare il big match della diciottesima giornata del girone siciliano della serie C Silver.

La ZS Group Messina, terza forza del campionato, sfida la capolista Alfa Catania che giunge in riva allo Stretto forte di ben 16 vittorie consecutive, giunte dopo il ko subito alla prima giornata in casa ella vice capolista Ragusa. Gli etnei guidati da coach Massimo Guerra, 32 punti all’attivo, sono i grandi protagonisti di questa stagione. Squadra costruita per centrare il salto di categoria l’Alfa annovera fra le sue fila giocatori di grande esperienza come Marzo, Consoli, Saccà, Abramo, i lunghi Legend e Luzza ed il giovane Mazzoleni, ai quali si è aggiunta in settimana l’ala forte Chisari a rinforzare un settore già ben strutturato.

I catanesi puntano a bissare il successo dell’andata (97-75) e allungare la serie positiva. Ma dovranno fare i conti con una ZS Group Messina pronta a dare battaglia pur di non perdere l’imbattibilità casalinga e soprattutto mantenere la terza posizione in classifica. Un’eventuale vittoria degli scolari, riaprirebbe i giochi e permetterebbe ai giallorossi di avvicinarsi alla vetta della graduatoria. Ovviamente non sarà una passeggiata per ragazzi allenati da Pippo Sidoti e Francesco Paladina, che potranno contare sul rientro di Marco De Angelis, il quale ha scontato le due giornate di squalifica. Sempre in dubbio Varotta, ma con un Ettaro in più che si sta inserendo nei meccanismi di gioco della squadra e mostrando progressi anche dal punto di vista della condizione fisica. La Basket School Messina ha tutte le qualità per giocare alla pari contro i più quotati avversari, ma è chiaro che tutti i ragazzi dovranno dare qualcosa in più, come hanno fatto nelle ultime gare in cui hanno dovuto supplire alle assenze. Sarà importante anche l’apporto del pubblico che con il proprio calore dovrà sostenere Scimone e compagni in questa sfida difficile ma molto stimolante. Coach Paladina presenta la sfida: “Domenica giochiamo contro la prima in classifica, ci andremo a giocare la nostra partita con tanta determinazione e tanta voglia. Sicuramente sarà una bella sfida e avremo voglia di ribaltare ciò che è successo all’andata e abbiamo intenzione di giocare una grande partita. Con il rientro di De Angelis avremo una rotazione in più e rispetto all’andata abbiamo più consapevolezza nei nostri mezzi”.

L’appuntamento per gli appassionati è fissato per le ore 18:00 di domenica 2 febbraio al PalaMili per la palla a due di ZS Group Messina – Pol. Alfa Catania. Dirigeranno il match Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Alex Oliver Di Mauro di Priolo Gargallo. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 17:55 sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School all’indirizzo https://www.facebook.com/basketschoolmessina/. Invece, martedì 3 febbraio gennaio alle ore 17 e mercoledì 4 alle 21 sarà trasmessa in differita sul canale 113 del digitale terrestre di Tcf Tv.

Com. Stam.