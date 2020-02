Jessica Rossi e Daniele Resca i migliori Positive le prestazioni anche degli altri azzurri in gara

Rabat (MAR) – Ha avuto inizio oggi presso le pedane tiravolisiche del “Club Les Chênes de Tir et de Loisirs” la terza edizione del Gran Premio Internazionale organizzato dalla Federation Royale Marocaine de Tir Sportif. Le prime ad essere impegnate in gara sono state le donne, che come di consueto hanno affrontato i primi 75 piattelli validi per il primo giorno di qualificazione.

Le sei azzurre scelte dal Direttore Tecnico Albano Pera hanno ben figurato e sono tutte in corsa per guadagnarsi uno dei sei posti disponibili per la finale che si svolgerà nella giornata di domani. La più precisa fino ad ora nella competizione in rosa è stata Jessica Rossi, la tiratrice delle Fiamme Oro ha collezionato un ottimo 72. Dietro di lei si è posizionata Silvana Stanco, che ad un solo piattello di distanza ha chiuso la giornata con 71. In terza piazza appaiate Fiammetta Rossi e la spagnola Fatima Galvez, tutte e due con il risultato parziale di 70/75. Scorrendo la classifica troviamo la rappresentante dei Carabinieri Alessia Iezzi e l’altra spagnola Maria Quintanal, entrambe con 69 piattelli disintegrati. Rispettivamente ad uno ed a due piattelli di distanza Federica Caporuscio e Maria Lucia Palmitessa. Tutto si deciderà domani, dove le nostre portacolori calcheranno nuovamente in pedana con gli ultimi 50 piattelli di qualifica e con la finale, in programma nel pomeriggio. Giornata di gara anche per il comparto maschile, il sestetto tricolore si è infatti approcciato ai 50 iniziali piattelli di qualifica; senza errori ben quattro tiratori Abdulrahman Alfaihan, Naser Meqlad, Manuel Murcia ed il nostro Daniele Resca, che vanno al riposo con un perfetto 50/50. Subito dietro di loro Massimo Fabbrizi, in quinta posizione con 49, Mauro De Filippis con 48 e Valerio Grazini con 47. Con il punteggio intermedio di 46 sia Giovanni Pellielo che Erminio Frasca. Variazione sul programma gara maschile: domani giornata da altri 50 piattelli e lunedì ultima serie da 25 seguita dalla finale alle ore 16.30.

RISULTATI

Ladies: Jessica ROSSI (ITA) 72/75; Silvana Maria STANCO (ITA) 71/75; Fiammetta ROSSI (ITA) 70/75; Fatima GALVEZ (ESP) 70/75; Alessia IEZZI (ITA) 69/75; Maria QUINTANAL 69/75; Federica CAPORUSCIO (ITA) 68/75; Maria Lucia PALMITESSA (ITA) 67/75.

Senior: Abdulrahman ALFAIHAN (KUW) 50/50; Naser MEQLAD (KUW) 50/50; Manuel MURCIA (ESP) 50/50; Daniele RESCA (ITA) 50/50, Antonio BAILON (ESP) 49/50; Massimo FABBRIZI (ITA) 49/50; Mauro DE FILIPPIS (ITA) 48/50; Valerio GRAZINI (ITA) 47/50; Giovanni PELLIELO (ITA) 46/50; Erminio FRASCA (ITA) 46/50.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo (VT); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore; Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE); Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM); Niccolò Sodi di Arezzo (AR).

Ladies: Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT).

.

Tecnico: Andrea Filippetti.

PROGRAMMA

Domenica 2 febbraio Gara Trap Men (50 piattelli)

Gara Trap Women (50 piattelli)

Ore 16.30 Finale Trap Women

Lunedì 3 febbraio Gara Trap Men (25 piattelli)

Ore 16.30 Finale Trap Men

Martedì 4 febbraio Gara Tap Mixed Team

Ore 16.30 Finale Trap Mixed Team

Mercoledì 5 febbraio Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 6 febbraio Gara Skeet Women (75 piattelli)

Venerdì 7 febbraio Gara Skeet Men (75 piattelli)

Gara Skeet Women (50 piattelli)

Ore 16.30 Finale Skeet Women

Sabato 8 febbraio Gara Skeet Men (50 piattelli)

Ore 16.30 Finale Skeet Men

