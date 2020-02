Arco 2 record mondiali ai Tricolori Indoor Para-Archery di Palermo

33° Campionati Italiano Indoor Para-Archery Palermo, 31 gennaio / 1-2 febbraio 2020 Doppio record del mondo a Palermo Festeggiano Mijno e Pellizzari

Prima giornata di gare al PalaOreto di Palermo per il 33° Campionato Italiano Indoor Para-Archery. Definiti tutti i finalisti assoluti, domani le Finali in diretta su YouArco. Grande impresa di Elisabetta Mijno ed Asia Pellizzari che migliorano i loro primati mondiali sulle 60 frecce.

Subito fuochi d’artificio al PalaOreto di Palermo dove si è conclusa la prima giornata di gare dei Campionati Italiani Indoor Para-Archery. Al termine del primo turno di qualifiche sono arrivati due record mondiali sulle 60 frecce scoccate ad una distanza di 18 metri. Nell’arco olimpico Elisabetta Mijno, punta di diamante della Nazionale italiana, ha messo a referto il nuovo primato mondiale con il punteggio di 590. L’atleta della Fiamme Azzurre ha così migliorato il suo precedente record mondiale fissato a quota 577 durante l’Italian Challenge di Rimini nel 2018. Dal 2002 ad oggi quello dell’atleta piemontese è il 4° miglior punteggio assoluto realizzato da un’arciera italiana: prima di lei solo Natalia Valeeva, Claudia Mandia e Tatiana Andreoli

Migliora il proprio primato mondiale anche la giovane Asia Pellizzari che in mattina a Palermo ha chiuso la qualifica con il punteggio di 555. L’atleta veneta degli Arcieri Del Castello nel 2018, sempre a Palermo durante i Tricolori Indoor, si era fermata a 530 punti.

La prima giornata dei Tricolori si è conclusa con tutte le eliminatori di ogni classe e divisione che hanno decretato i finalisti assoluti che domani mattina si sfideranno per salire sul tetto d’Italia. I match saranno trasmessi in diretta da YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO.

I FINALISTI ASSOLUTI

A giocarsi il titolo nel ricurvo maschile saranno Filippo Dolfi (Comp. Arc. Ugo di Toscana) e l’atleta di casa Antonino Lisotta (Dyamond Archery Palermo), mentre scenderanno in campo per il bronzo Savino Di Venosa (Arcieri del Sud) e Alessandro Erario (Arcieri dello Jonio).

Nell’arco olimpico femminile la finale sarà un remake della sfida che ha deciso l’assegnazione del titolo l’anno scorso con la campionessa in carica Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre) a sfidare Vincenza Petrilli (Aida). La finale per il bronzo sarà tra altre due arciere siciliane nel giro della Nazionale: Kimberly Scudera (Arco Club Gela) e Veronica Floreno (Dyamond Archery Palermo).

Anche nel compound maschile la finale per l’oro sarà la stessa dell’anno scorso con Alberto Simonelli (Fiamme Azzurre) che cercherà di proteggere il titolo dall’assalto di Giampaolo Cancelli (Arcieri D.L.F Voghera). Il bronzo sarà una questione tra Paolo De Venuto (Frecce Azzurre) e Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi).

Il titolo al femminile andrà alla vincitrice del match tra Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre) e Giulia Pesci (Arcieri Ardivestra), sfida per il bronzo tra Maria Andrea Virigilio (Dyamond Archery Palermo) e Santina Pertesana (Pol. Disabili Valcamonica).

Nel W1 Salvatore Demetrico (Dyamond Archery Palermo), vincitore nelle ultime due edizioni, proverà a prendersi la terza corona di fila contro Daniele Cassiani (Arcieri della Signoria), mentre a giocarsi il bronzo saranno Francesco Tomaselli (Arcieri dello Jonio) e Gabriele Ferrandi (Arcieri Ardivestra).

Decisi anche i finalisti tra i Visually Impaired, Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) difenderà il titolo V.I. 2/3 del 2019 nella finale con Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo), match per il terzo posto tra Giuseppe Di Vita (Non Vedenti Milano Onlus) e Marina Capria (Arcieri Tor Di Quinto).

Tra i V.I. 1 la finale per l’oro sarà tra Maria Salaris (Acieri Poggibonsi) e Giordano Cardellini (Sagitta Arcieri Pesaro) mentre per il bronzo la partita vedrà in campo Barbara Contini (Arcieri San Bernardo) e Antonio Del Fosco (Arcieri Arcobaleno).

Tra le squadre la finale per il titolo nel compound maschile sarà tra gli Arcieri D.L.F Voghera (Cancelli, Simonelli, Venturellli) e gli Arcieri delle Alpi (Bonacina, Gattuso, Grella).

I TITOLI DI CLASSE

Classifica cortissima tra i senior dell’arco olimpico con Alessandro Erario (Arcieri dello Jonio) che vince il titolo di classe con 550 punti davanti a Stefano Travisani (Fiamme Azzurre) e Bonaventura Bove (GSPD) che totalizzano lo stesso punteggio ma collezionano meno ori.

Campionessa senior è Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre) con 590 punti, nuovo record del mondo, secondo posto per Vincenza Petrilli (Aida) con 549 e terzo per Veronica Floreno (Dyamond Archery Palermo) con 535.

Titoli nelle classi giovanili arco olimpico per Francesco Ceppaglia degli Arcieri dei Peuceti tra gli Junior (455), Francesco Miglionico degli Arcieri Lucani Potenza tra gli Allievi (339) e per Gabriel De Toffoli, il più giovane atleta in gara, degli Arcieri del Piave tra i Ragazzi (412).

Tra i compound titolo di classe senior per Paolo De Venuto (Frecce Azzurre) con 577 punti, uno in più di Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) e Alberto Simonelli (Fiamme Azzurre) che si prendono l’argento parimerito.

Al femminile tricolore per Giulia Pesci (Arcieri Ardivestra) con 575 punti, a quota 570 secondo posto per Maria Andrea Virigilio (Dyamond Archery Palermo) e terzo per Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre) con 565. Titolo Junior per Giulia Ferrari (Maremmana Arcieri) con 511 punti.

Tra i W1 nuovo campione senior è Salvatore Demetrico (Dyamond Archery Palermo) con 569 punti davanti a Daniele Cassiani (Arcieri della Signoria) con 553 e Gabriele Ferrandi (Arcieri Ardivestra) con 536.

Tra gli Junior nuovi campioni sono Francesco Tomaselli (Arcieri dello Jonio) con 514 punti e Asia Pellizzari (Arcieri del Castello) con 555.

Il titolo di classe Visually Impaired 1 va a Barbara Contini (Arcieri San Bernardo) con il punteggio di 357, secondo posto per Giordano Cardellini (Sagitta Arcieri Pesaro) con 344 e terzo per Antonio Del Fosco (Arcieri Arcobaleno) con 336.

Tra V.I. 2/3 trionfa Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) con 503 punti, salgono sul podio anche Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) con 488 e Marina Capria (Arcieri Tor di Quinto) con 444.

Tra le squadre dell’arco olimpico Senior vittoria per la Dyamond Archery Palermo (Genovese, Lisotta, La Rosa) con 1604 punti, secondo posto per le Frecce Azzurre (Bove, Torella, Punzo) con 1603 e terzo per gli Arcieri del Sud (Di Venosa, Renna, Canaletti) .

Tra i senior compound Tricolore per gli Arcieri D.L.F. Voghera (Simonelli, Cancelli, Venturelli) con 1701 punti davanti agli Arcieri delle Alpi (Bonacina, Gattuso, Grella) con 1638.