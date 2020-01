Azzurri di Trap in Marocco per il 3° Grand Prix Il CT Pera: test importante per la stagione 2020

Rabat (MAR) – La Squadra di Trap del Direttore Tecnico Nazionale Albano Pera è sbarcata in questi minuti in Marocco per prendere parte al 3° Gran Premio Internazionale organizzato dalla Federazione Marocchina a Rabat.

Già da domani gli azzurri calceranno le pedane del “Club Les Chênes de Tir et de Loisirs”, situato a cinque chilometri dal centro della capitale, per prendere confidenza con i piattelli e presentarsi al meglio all’appuntamento con gli allenamenti ufficiali, fissato per venerdì 31 gennaio.

La gara vera e propria inizierà sabato 1 febbraio con i primi 75 piattelli per il comparto femminile. La scelta di Pera è caduta su Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma, Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI). Il giorno successivo, ovvero domenica 2 febbraio, toccherà agli uomini. In questo caso in pedana andranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT), Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo (VT), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

“Questa trasferta rappresenta un ottimo inizio per ritrovare un po’ di spirito agonistico. I ragazzi e le ragazze sono stati fermi per la stagione invernale ed hanno lavorato principalmente sulla preparazione fisica. Adesso iniziamo la preparazione tecnica in vista della stagione agonistica internazionale – ha spiegato Pera prima della partenza – per presentarci al top della forma agli importanti appuntamenti del 2020. Su tutti, ovviamente, i Giochi Olimpici”.

Lunedì 3 febbraio partiranno per il Marocco anche gli azzurri di Skeet selezionati dal Direttore Tecnico Andrea Benelli ed accompagnati dal Tecnico Andrea Filippetti (Fiamme Oro).

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo (VT); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore; Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Senior: Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma; Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE); Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM); Niccolò Sodi di Arezzo (AR); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT).

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Giulia Pintor (Fiamme Azzurre) di Santa Giusta (OR); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore; Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Tecnico: Andrea Filippetti.

PROGRAMMA

Venerdì 31 gennaio Allenamenti Ufficiali

Cerimonia di Apertura

Sabato 1 febbraio Gara Trap Women (75 piattelli)

Domenica 2 febbraio Gara Trap Men (75 piattelli)

Gara Trap Women (50 piattelli)

Ore 16.30 Finale Trap Women

Lunedì 3 febbraio Gara Trap Men (50 piattelli)

Ore 16.30 Finale Trap Men

Martedì 4 febbraio Gara Tap Mixed Team

Ore 16.30 Finale Trap Mixed Team

Mercoledì 5 febbraio Allenamenti Ufficiali Sjeet

Giovedì 6 febbraio Gara Skeet Women (75 piattelli)

Venerdì 7 febbraio Gara Skeet Men (75 piattelli)

Gara Skeet Women (50 piattelli)

Ore 16.30 Finale Skeet Women

Sabato 8 febbraio Gara Skeet Men (50 piattelli)

Ore 16.30 Finale Trap Men

