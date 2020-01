FCI-SettoreFuoristrada: Intervista al responsabile Paolo Garniga. Focus sulla crescita del ciclocross

– Quale è il ruolo dei CR nelle gare sul territorio sia a calendario regionale, nazionale e internazionale.

“I Comitati Regionali sono molto attivi a fianco delle Società nella definizione di tanti Circuiti, che aggregano più regioni, e nel formare le rappresentative che partecipano alla Coppa Italia Giovanile CX , proposta su in unica giornata su 2 gare, e il Team Relay, con 5 componenti (2 femmine e 3 maschi tra Esordienti ed Allievi) a staffetta; stessi Atleti che poi affrontano la gara individuale.”

– Allarghiamo la lente anche sulle altre discipline del Fuoristrada. MTB e BMX che sono discipline olimpiche. Qual è lo stato di salute attuale del nostro movimento in queste due discpline?

“Per quanto riguarda il XCO, mai nel passato abbiamo “rischiato” di vederci qualificati con 3 maschi. Ci stiamo provando e ad oggi l’Italia è molto in alto nel ranking. In campo femminile si stà crescendo, peccato per l’infortunio alla Tovo, che l’ha tenuta lontana dalle corse nel 2019 dopo che aveva contribuito a portare tanti preziosi punti UCI. Nel BMX Race e Free Style è tutto più difficile, ma ci si prova. I Tecnici stanno lavorando sodo; tante trasferte in giro per il Mondo, per alzare il livello competitivo e migliorare il ranking. Non dimentichiamo le gare in Italia di valenza Internazionale assoluta (HC-C1-C2) e anche per questo ribadiamo il nostro rigraziamento agli organizzatori. Non dimentichiamo poi le specialità Gravity, Enduro, Pump Track, E-MTB… non ci facciamo mancare niente.”

– Come ci stiamo avvicinando a Tokyo2020?

“Ogni CT di disciplina ha steso una programmazione mirata: eventi internazionali di punta, stage preolimpici e sopralluoghi su percorsi iridati di interesse. Una programmazione ben articolata e supportata con entusiasmo dalla Federazione.”

– Nell’immaginario di un bimbo la bici è libertà e indipendenza. Lo è anche per una bici da MTB o BMX?

“Direi proprio di si, considerato anche che uscire su strada in bicicletta e sempre più rischioso. La bicicletta era uno dei giocattoli più desiderati dai bimbi; mi sembra che stia tornando ad esserlo e non solo per i maschietti…”

– Parliamo di un tema fondamentale: la sicurezza anche nel fuoristrada.

“Siamo sempre stati molto attenti a tutto quello che riguarda la sicurezza. Si è cresciuti molto: mezzi meccanici sempre più performanti, ma anche affidabili, gare dove l’attore principale è l’atleta e la consapevolezza che bisogna tutelarlo, metterlo in condizione di non dover assumere rischi che si possono prevedere ed evitare. In Italia, con unità di intenti tra Settore Fuoristrada e Centro Studi, abbiamo “inventato” e normato i corsi per “DOF”, Direttore di Organizzazione Gare Fuoristrada. Un corso che prevede aula, ma soprattutto tirocinio “sul campo”. Ottimo il riscontro, siamo prossimi ai 200 DOF tesserati in elenco, corsi richiesti in tutta Italia, perché si è capito che questo è un ruolo molto importante, che implica molte responsabilità.”

– La stagione 2019 ha regalato 16 medagli azzurre in ambito internazionale, una maglia iridata e 4 titoli europei che arrivano dal Cross Country e Bmx passando per il Ciclocross, Marathon, Team Realy ed Eliminator. Quali sono gli obiettivi per il 2020?

“Migliorare….sempre; siamo quelli del Fuoristrada e ne sono certo, mai fuori strada.”

Roberta Ceppi

Mondiali Ciclocross – Gli Azzurri per Duebendorf

Per i Campionati Mondiali di Ciclocross, in programma a Duebendorf in Svizzera il prossimo fine settimana sono stati convocati dal Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Scotti Fausto, i sotto elencati atleti:

Uomini Elite

COMINELLI CRISTIAN – CYCLING CAFE’ RACING TEAM

SAMPARISI NICOLAS – KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA

Donne Elite

ARZUFFI ALICE MARIA – G.S. FIAMME ORO

LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

Uomini Under 23

DORIGONI JAKOB – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

FOLCARELLI ANTONIO – RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM

LEONE SAMUELE – TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’

TONEATTI DAVIDE – ASD DP66 GIANT SMP

Donne Under 23

CASASOLA SARA – ASD DP66 GIANT SMP

BARONI FRANCESCA – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

REALINI GAIA – VALLERBIKEUOMINI UNDER

Uomini Juniores

AGOSTINACCHIO FILIPPO – ASD TEAM BRAMATI

OLIVO BRYAN – ASD DP66 GIANT SMP

DE PRETTO DAVIDE – BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE

MASCIARELLI LORENZO – CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM

LOCONSOLO ETTORE – CPS PROFESSIONAL TEAM BASILICATA

Donne Juniores

BORELLO CARLOTTA – G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD

BRAMATI LUCIA – ASD TEAM BRAMATI

PESSE NICOLE – ASD DP66 GIANT SMP

La squadra sarà diretta dal CT Fausto Scotti.

Di seguito il programma delle gare

Sabato, 1 Febbraio

11:00 – Donne Juniores

13:00 – U23 Uomini

15:00 – Donne Elite

Domenica 2 Febbraio

11:00 – Juniores Uomini

13:00 – U23 Donne

14:30 – Elite Uomini

Com. Stam.