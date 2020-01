Rappresentative LND: Under 17 a Formia dal 28 al 29 gennaio, Under 15 domani a Catanzaro per lo stage area Sud

Roma, 27 gennaio 2020 – Nuovi impegni per le Rappresentative della Lega Nazionale Dilettanti: l’Under 17 si ritroverà da domani al 29 gennaio al Centro di Preparazione Olimpica di Formia per il primo raduno nazionale, mentre l’Under 15 concluderà domani la fase di preselezione con lo stage area Sud presso il Centro di Formazione LND a Catanzaro.

Sarà proprio quella di Roberto Chiti la prima formazione a scendere in campo: alle ore 14 l’allenatore toscano e il suo staff visioneranno 43 calciatori di società della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia. CLICCA QUI per i convocati.

Sono 33 calciatori invece i giocatori convocati da Calogero Sanfratello per il raduno a Formia: domani allenamento alle ore 15, mentre mercoledì il gruppo sarà diviso in tre selezioni per un triangolare a tempi ridotti a partire dalle ore 11. Oltre al lavoro sul campo, i ragazzi parteciperanno ad un incontro formativo con Arcangelo Pezzella nel corso del quale verranno approfondite le nuove regole di gioco in vigore da questa stagione sportiva.

CONVOCATI UNDER 17 LND

Portieri: Campagna (Vigor Perconti), Fares (Audace Cerignola), Randazzo (Demma Calcio Ribolla)

Difensori: Magnaldi (Bra), Sorrini (San Nicolò Notaresco), Costa (Mater Dei), De Marco (Cassino), Ganzerli (Pol. Ferrini), Baldazzi (Accademia Inter), Belloni (Bastia), Parisi (Palermo), De Santis (Chieri), Kojdheli (Levico Terme), Amadori (Trento), Pascucci (Forlì)

Centrocampisti: Verrengia (Nuova Tor Tre Teste), Sepe (Savoia), De Crescenzo (Itri), Pierro (Arco), Ferraiuolo (Lamezia), Calcagno (Turris), Santapaola (Fc Messina), Silvano (Tau Altopascio), Guercio (Recanatese), Cavuoti (Vastese), Foti (Ospedaletti)

Attaccanti: Grosso (Varesina), Berra (Masseroni Marchese), Colonna Romano (Donatello), Forcini (Real Giulianova), Rinieri (Zola Pedrosa), Spader (Liapiave), Cagnale (Cesare Ventura)

STAFF – Capo Delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Calogero Sanfratello; Vice Allenatore: Paolo Ammoniaci; Allenatore dei Portieri: Calogero Giardina; Medico: Oreste Sacchetti; Fisioterapista: Andrea Bonetto; Osteopata: Caterina Giuliani; Segreteria: Fabio Ferrari; Magazziniere: Walter Ciolli

