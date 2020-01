Patrocinio gratuito anche per la FIGC: garantito l’accesso alla giustizia ai meno abbienti su proposta della Lega Nazionale Dilettanti

Roma, 27 gennaio 2020 – Su proposta del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e di tutti i Consiglieri Federali della LND, in primo luogo l’avvocato Stella Frascà che ha elaborato il testo della richiesta, il Consiglio Federale della FIGC ha approvato la modifica dell’art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva, introducendo la facoltà, per tutti coloro che non hanno le possibilità economiche, di usufruire delle prestazioni di un Avvocato avvalendosi del gratuito patrocinio per l’accesso agli Organi della Giustizia Sportiva.

In particolare, a seguito dell’approvazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, per i giudizi innanzi la Corte Federale di Appello era stata prevista la “difesa tecnica” obbligatoria, ossia Società e tesserati per agire innanzi a tale Organo dovevano rivolgersi necessariamente ad un Avvocato, per la tutela dei loro diritti, a pena della dichiarazione dii inammissibilità dell’atto. Tale norma, tuttavia, ha finito per penalizzare le Società o i singoli tesserati che, in situazioni di particolare difficoltà economiche, non potevano rivolgersi ad un professionista del libero foro, limitandone di fatto l’accesso al sistema di Giustizia Sportiva. “Sono particolarmente orgoglioso che la Lega Nazionale Dilettanti si sia fatta promotrice, a tutela delle tante Società e tesserati che già affrontano grandi sacrifici economici per svolgere l’attività sportiva sul territorio, dell’introduzione una norma che garantisce l’accesso al sistema di Giustizia Sportiva per chi versa in condizioni di difficoltà. – ha affermato il Presidente Sibilia – Credo si tratti di una ulteriore dimostrazione dell’attenzione che la L.N.D. rivolge alle istanze che provengono dalle Società e, soprattutto, riaffermi il costituzionale principio di parità di trattamento e di tutela dei diritti a prescindere dalle condizioni economiche”. La norma approvata, in particolare, consentirà a tutti gli interessati di accedere allo specifico Albo dei difensori istituito presso il CONI previa dimostrazione del possesso dei requisiti economici.

