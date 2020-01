CDM Milton – Paternoster-Confalonieri regine della Madison

Con il quarto posto nella prova di Milton arriva per le azzurre il primato nella classifica di Coppa UCI Dopo il successo registrato nella prima giornata di gare dal giovane quartetto azzurro, che ha conquistato prima l’argento e poi il primato della classifica UCI nella disciplina olimpica, arriva un altro trionfo per l’Italia della pista.

Con il quarto posto ottenuto a Milton nella prova Madison femminile, la coppia spumeggiante Maria Giulia Confalonieri e Letizia Paternoster porta a casa il titolo nella classifica di Coppa: 1915 la quota punti dell’Italia, che supera alla grande Irlanda (1635 pt) e Cina (1605 pt). A vincere nell’ultima tappa del challenge la Gran Bretagna, che si è imposta sul Belgio e Stati Uniti. Una grandissima soddisfazione per la selezione azzurra che, lo aveva detto il CT prima del via, avrebbe corso in questa specialità per mantenere il ranking in funzione dei mondiali: “Un altro obiettivo è stato raggiunto e l’Italia può dirsi più che soddisfatta”.

Nello Sprint femminile, l’azzurra Miriam Vece registra un ottimo 10.871, quarta nelle qualifiche, che le permette l’accesso diretto agli ottavi disputati contro la belga Degrendele, che ha poi avuto la meglio sull’azzurra. Nell’Omnium uomini il giovane azzurro Stefano Moro ha fatto la sua esperienza chiudendo 15esimo in una maratona vinta dall’olandese Van Ship, quinto nel challange Uci dominato dal greco Volokakis. Moro ha registrato rispettivamente il 20^ posto nello scratch, il 9^ nel tempo race, il 7^ nell’eliminazione ed ha chiuso 20^ nella corsa a punti.Come doveva essere anche il giovane sprinter Matteo Bianchi ha immagazzinato esperienza nel Keirin: corre ai recuperi dove si ferma chiudendo quarto nella sua batteria. Per il CT Villa “il confronto, di questo gruppo di giovani schierato in Canada, è fondamentale per la loro crescita”.

Programma gare di domani, ultima giornata (fuso orario – 6 ore dall’Italia)

Finale Sprint Donne

Domenica 26 gennaio – Inizio ore 10.00 (sessione mattutina) ore 16.00 (sessione serale)

Finale Madison Uomini

Finale Keirin Donne

Finale Omnium Donne

Finale Sprint Uomini

Cerimonie finali World Cup

Ricordiamo che lunedì 27 gennaio dalle ore 19.55 su Eurosport è in programma una sintesi delle gare.

