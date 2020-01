Vela Olimpica – Conclusa la tappa di Miami di Coppa del Mondo di vela

Hempel World Cup Series Miami Conclusa la tappa di Miami di Coppa del Mondo di vela olimpica 470 femminile Elena Berta e Bianca Caruso, 6° nella Medal e medaglia sfumata, solo 4° Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini chiudono al 10° Medal e classifica Le dichiarazioni delle quattro atlete dopo la finale Prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo a Genova (11-19 aprile)

Terminata la tappa USA di Coppa del Mondo di Vela Olimpica a Miami, Hempel World Cup Series, con una giornata di Medal Race corse tutte con vento leggero e cielo soleggiato.

Sfuma il sogno medaglia per le azzurre Elena Berta (Aeronautica Militare) e Bianca Caruso (Marina Militare), che partivano dal 5° posto nella finale, e concludono la regata al 4°, ai piedi del podio.

Le due atlete hanno fatto una buona partenza e hanno regatato nel gruppo di testa per tutto il primo giro, con punteggio che le ha tenute in corsa per una medaglia. Il sogno è sfumato nella seconda bolina quando le azzurre hanno perso tre posizioni, che non sono riuscite a recuperare nel lato finale di poppa sotto spinnaker. Il 6° posto sul traguardo della Medal Race le ha portate a chiudere Miami 2020 in quarta posizione, una “medaglia di legno” che lascia l’amaro in bocca.

Le altre italiane in finale, Benedetta Di Salle (Marina Militare) e Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle), hanno confermato il decimo posto sia nella Medal che nella classifica generale. Resta la considerazione tecnica di aver comunque portato due equipaggi nella Finale di una flotta di livello.

Il podio del 470 femminile vede al primo posto le francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz, al secondo le slovene Tina Mrak e Veronika Macarol, e al terzo le polacche Agnieska Scrzypulec e Jolanta Ogar.

Nel 470 maschile Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) hanno concluso al 12° posto maturato ieri. Matteo Capurro e Matteo Puppo (Yacht Club Italiano) al 18°.

Il podio del 470 M rimescolato dalla Medal Race vede al primo gli spagnoli Jordi Xammar e Nicolas Garcia-Paz, secondi i giapponesi Keiju Okada e Jumpei Hokazono, e terzi fuoriclasse australiani Matt Belcher e Will Ryan.

Nel Laser Radial femminile, la giovane Matilda Talluri (CN Livorno) scivola nella Medal Race (10) e scende dal 3° al 4° posto della classifica finale. Nei Laser Standard l’italiano Edoardo Libri (CV Portocivitanova) ha chiuso al 18° in generale.

La prossima tappa delle Hempel World Cup Series, la penultima prima della Finale in Giappone sul campo di regata olimpico di Enoshima prima dei Giochi, sarà in Italia: la grande vela olimpica torna a Genova dall’11 al 19 aprile, con la squadra dei velisti azzurri presente al completo in tutte le classi, e all’ultimo assalto ai 4 pass per Tokyo 2020 che ancora mancano all’Italia.

LE DICHIARAZIONI DELLE ATLETE DOPO LA FINALE MEDAL RACE

ELENA BERTA (timoniera 470 W):

“Portiamo a casa un altro quarto posto, dopo aver perso una possibile medaglia nella seconda bolina. Per fare un bilancio non ci sono molte parole, dobbiamo imparare a eliminare questi piccoli errori che fanno perdere punti decisivi e hanno condizionato una regata nella quale avevamo fatto tante cose positive. Adesso abbiamo tutto febbraio per prepararci e arrivare in forma al Mondiale.”

BIANCA CARUSO (prodiera 470 W):

“La Medal era iniziata super bene, purtroppo non siamo riuscite a gestirla nella seconda bolina e nella seconda poppa, e alla fine chiudiamo quarte. Ci dispiace molto, ma siamo anche contente perché abbiamo avuto dei segnali ottimi durante questa settimana, e di fatto il nostro 2020 è iniziato bene. Ci siamo allenate molto in inverno, siamo nella top-10 del panorama internazionale, nonostante qualche errore di troppo, guardiamo avanti.”

BENEDETTA DI SALLE (timoniera 470 W):

“Non siamo soddisfatte di questa regata, sappiamo che siamo allenate, siamo veloci, possiamo fare tanto meglio, dobbiamo riuscire a prendere le decisioni migliori per la strategia. Anche oggi non siamo partite con lo spirito giusto e l’aggressività che serviva, non abbiamo fatto una bella partenza, e anche la scelta del lato non è stata quella giusta.”

ALESSANDRA DUBBINI (prodiera 470 W):

“Siamo dispiaciute, c’è un po’ di rammarico dopo l’intensa stagione invernale di allenamenti, sentivamo di aver lavorato tanto e di esserci preparate nel modo giusto, avevamo un po’ di acquolina in bocca nell’affrontare questa Miami, che purtroppo non ci ha portato il risultato che volevamo. Questa prima regata dell’anno è andata così, ma siamo felici di avere il Mondiale a breve per riuscire a riscattarci. Torniamo da Miami col broncio ma consapevoli che c’è la regata a Palma di Maiorca tra poco meno di due mesi.”

La squadra azzurra della vela olimpica è supportata da:

FALCONERI, U-SAIL, CETILAR SPORT, GARMIN MARINE ITALY, YAMAHA MARINE, BIMAR ITALY

Elena Berta e Bianca Caruso GS Aeronautica MilitareMarina Militare –

Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini Marina MilitareFiamme Gialle