La ZS Group Messina rinforza il roster con la guardia Gianluca Ettaro

Altro volto nuovo in casa Basket School Messina. Il club del presidente Zanghì comunica di aver tesserato fino alla fine della corrente stagione la guardia di scuola pattese Gianluca Ettaro.

Classe 1996, è nato a Patti il 5 agosto, 184 cm per 78 kg, Ettaro e cresciuto alla corte di coach Pippo Sidoti che ne ha richiesto espressamente l’ingaggio alla dirigenza peloritana. Dopo la trafila nelle formazioni giovanili del Patti, Ettaro ha indossato la canotta della Nuova Agatirno (2.9 ppg) in C Regionale 2013/14. Poi quattro stagioni alla corte di coach Sidoti in C Nazionale, C Silver con la vittoria del campionato e il salto in serie B fino al 2017/18. Infine, l’avventura con il Peppino Cocuzza 1947 di San Filippo del Mela, C Silver, con 156 punti in 19 gare (8.2 ppg.) nel 2018/19.

Gianluca, nel corso di questo campionato e l’anno scorso, prima di firmare con il Cocuzza, si è spesso allenato con gli scolari, per cui il suo inserimento nei meccanismi di gioco della squadra è sicuramente facilitato. Ettaro è già a disposizione dello staff tecnico della ZS Group Messina e potrà essere impiegato già domenica nel match con lo Sporting Club Adrano.

