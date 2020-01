Eurotour: Francesco Laporta corre per il titolo ad Abu Dhabi Nell’evento delle Rolex Series è secondo a un colpo dal leader Lee Westwood

Francesco Laporta, secondo con 203 (71 63 69, -13) colpi, sarà in corsa per il titolo nel giro finale dell’Abu Dhabi HSBC Championship, primo degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, che si conclude all’Abu Dhabi GC (par 72), negli Emirati Arabi Uniti.

L‘azzurro, affiancato dall’austriaco Bernd Wiesberger, rende un colpo al nuovo leader, l’inglese Lee Westwood, che conduce con 202 (69 68 65, -14) dopo aver rimontato dal settimo posto. Degli altri due italiani rimasti in gara, in risalita Edoardo Molinari, da 35° a 24° con 209 (68 73 68, -7), mentre è scivolato in retrovia Renato Paratore, 50° con 212 (64 72 76, -4).

Hanno chances di competere per il successo anche l’inglese Matthew Fitzpatrick, quarto con 204 (-12), lo spagnolo Sergio Garcia e lo statunitense Kurt Kitayama, quinti con 205 (-11), e il belga Thomas Detry e l’iberico Rafa Cabrera Bello, settimi con 206 (-10). Difficile che possano rientrare i concorrenti al nono posto con 207 (-9), tra i quali il sudafricano Louis Oosthuizen. Sono out l’inglese Tommy Fleetwood, 14° con 208 (-8) e in risveglio tardivo, lo statunitense Patrick Cantlay, 24° come Molinari, e il tedesco Martin Kaymer, 37° con 210 (-6). Ha ancora bisogno di lavorare l’americano Brooks Koepka, numero uno mondiale, 48° con 211 (-5), al rientro dopo lo stop per problemi al ginocchio sinistro.

Lee Westwood, per la 28ª volta in carriera in vetta dopo 54 buche, ha segnato un eagle, sei birdie e un bogey per il 65 (-7), miglior punteggio di giornata realizzato anche da Bernd Wiesberger con sette birdie senza sbavature.

Francesco Laporta, al comando dopo due giri, ha avuto qualche difficoltà in partenza, ma dopo un bogey ha infilato quattro birdie per il parziale di 69 (-3), a conferma di un ottimo momento di condizione fisica e morale. Edoardo Molinari ha girato in 68 (-4) con quattro birdie senza bogey e Renato Paratore ha condizionato il suo score perdendo quattro colpi sulle prime sei buche (due bogey, un doppio bogey) e poi ha terminato in 76 (+4) dopo i successivi due birdie e due bogey. Sono usciti al taglio Guido Migliozzi (71 73) e Lorenzo Gagli (73 71), 74.i con 144 (par), Nino Bertasio, 105° con 147 (74 73, +3), e Andrea Pavan, 111° con 148 (74 74, +4). Il montepremi è di sette milioni di dollari.

Diretta su GOLFTV – L’Abu Dhabi HSBC Championship viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 19 gennaio, dalle ore 8 alle ore 14. Eurosport 2: differita dalle ore 19,05 alle ore 21,05.

