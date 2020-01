La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza torna al successo superando la Zannella Cefalù 80-68

I padroni di casa costruiscono il successo nel primo tempo chiuso 51-27 e controllano la reazione degli ospiti nel secondo. Top scorer Vidakovic (28), ventello per Stuppia (22) doppia cifra per Ivkovic (13).

Sesto successo casalingo in sei uscite per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che supera 80-68 la Zannella Cefalù riscattando la sconfitta dell’andata. La partita si è decisa nel primo tempo chiuso avanti di 24 grazie alle iniziative degli scatenati Stuppia e Vidakovic. Nella ripresa gli ospiti hanno provato a rientrare in partita ma sono riusciti soltanto a limitare i danni mantenendo la differenza canestri a favore (+14 all’andata per Cefalù); resta un pizzico di rammarico per Messina che si è vista sfuggire proprio nell’ultimo minuto questo importante obiettivo. LA Nuova Pallacanestro parte di gran carriera nel primo parziale, a segno dall’arco due volte Ivkovic, una a testa per Stuppia e Vidakovic che imperversano nell’area avversaria, primi dieci minuti che si chiudono sul +10 (24-14). Diallo e compagni fanno ancora meglio nel secondo parziale chiuso 27-13, oltre ai soliti Stuppia (12 punti nel parziale) e Vidakovic (6 con due triple) arrivano canestri anche da Molino e Comelli per il 51-27 di metà gara.

Alla ripresa del gioco Messina perde la sua brillantezza e il contro break lo fa Cefalù, guidata da Strati (10 punti) e Giuseppe Terrasi (7), gli ospiti mettono cinque triple nel terzo quarto riducendo il divario a 14 punti (65-51). Messina non corre rischi nell’ultimo tempo, col risultato finale mai in discussione, comincia un match nel match sulla differenza canestri rispetto all’andata, Cefalù col canestro e fallo di Giuseppe Terrasi e due libero di Strati riesce a scendere a -12, nell’ultima azione Stuppia viene fermato probabilmente fallosamente ma non arriva il fischio e il match termina 80-68. Con questa vittoria Messina si issa al terzo posto con Marsala con 14 punti distanziando proprio Zannella Cefalù e Cus Palermo a 12, nel prossimo turno importante trasferta sul campo del fanalino di coda Canicattì fermo a zero punti.

Tabellino:

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – Zannella Cefalù 80-68

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Diallo 2, Comelli 4, Ostojic ne, Pivas ne, Albana 5, Ivkovic 13, Vidakovic 28, Marabello 2, Molino 4, Stuppia 22, Petrovic, Ioppolo.

Allenatore: Pizzuto.

Zannella Cefalù: Di Paola ne, Ranalli 10, Battaglia ne, Gallo 4, Terrasi M., Maniscalco 3, Marsala 4, Valente 8, Terrasi G. 21, Strati 18.

Allenatore: Giambelluca.

Parziali: 24-14, 27-13 (51-27), 14-24 (65-51), 15-17 (80-68).

Usciti per cinque falli: nessuno.

Arbitri: Daniele Barbagallo e Alice Foti di Acireale (CT).

Com. Stam.