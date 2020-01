Sconfitta nel derby per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che cede 77-70 sul parquet de Il Minibasket Milazzo

Gli ospiti chiudono avanti i primi tre parziali ma subiscono nell’ultimo quarto la rimonta dei padroni di casa. Non bastano i 4 uomini in doppia cifra: Vidakovic (19), Stuppia (15), Comelli 13 e Ivkovic (11).

La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza non riesce a bissare il successo dell’andata e cede 77-70 al Minibasket Milazzo. In un match equilibrato Messina era riuscita dopo aver chiuso il primo quarto sotto di 4 punti ad andare al riposo avanti di 7 grazie a un ottimo secondo parziale da 26-15. Avanti di 4 alla penultima sirena Stuppia e compagni hanno subito la rimonta dei padroni di casa segnando solo 10 punti per il 77-70 finale.

Primo quarto all’insegna delle triple con Toto, Spanò e Giorgianni per Milazzo e Ivkovic e Vidakovic per Messina, leggere supremazia dei locali alla prima sirena (19-15). Nel secondo parziale il duello è fra Brizica (13 punti nel tempino e 30 totali) e Vidakovic che segna 10 punti nel parziale propiziando il discreto margine all’intervallo: 34-41. Terzo parziale vivace con Brzica ancora protagonista con 12 punti e 2 triple, mentre Messina si affida a Comelli e alle triple di Vidakovic, ultimi dieci minuti che vedono Messina partire ancora avanti di 4 sul 56-60, la formazione padrona di casa riesce a trovare qualche segnatura in più trovando un piccolo margine di vantaggio mantenuto poi fino alla fine. Unica consolazione per Messina quella di aver difeso la differenza canestri rispetto all’andata (viottoria per 68-50) mentre resta l’amaro in bocca per il successo sfiorato. Non c’è tempo di fermarsi perché il calendario prevede nel prossimo turno un altro importante scontro diretto casalingo contro la Zannella Cefalù, altra avversaria che ambisce a un piazzamento nei playoff.

Tabellino:

Il Minibasket Milazzo – Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza 77-70

Il Minibasket Milazzo: Toto 11, Spanò 16, Irrera, Maimone, Giorgianni 9, Galipò 4, Gitto, Crisafulli ne, Brzica 30, Barbera 3, Shajkarov 4.

Allenatore: Bacilleri. Assistente: Giorgianni.

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Diallo, Comelli 13, Albana 6, Ivkovic 11, Vidakovic 19, Marabello 4, Molino 2, Stuppia 15, Petrovic ne.

Allenatore: Pizzuto.

Parziali: 19-15, 15-26 (34-41), 22-19 (56-60), 21-10 (77-70).

Usciti per cinque falli: Spanò; Albana.

Arbitri: Gianluca Centorrino di Venetico (ME) e Matteo Gazzara di Messina (ME)

