GOLF PGA Tour: alle Hawaii Justin Thomas batte al playoff Reed e Schauffele

Justin Thomas ha vinto con 278 (67 73 69 69, -14) colpi il Sentry Tournament of Champions (PGA Tour) sul percorso del Plantation Course (par 73) a Kapalua, nell’isola hawaiana di Maui. Concluso il torneo alla pari con Patrick Reed (278 – 72 66 74 66) e Xander Schauffele (278 – 69 68 71 70), campione uscente, ha poi prevalso con un birdie alla terza buca supplementare.

A debita distanza Patrick Cantlay, quarto con 281 (-11), Rickie Fowler e l’emergente cileno Joaquin Niemann, quinti con 282 (-10), Dustin Johnson, che ha recuperato otto posizioni, Collin Morikawa e Gary Woodland, settimi con 283 (-9), e lo spagnolo Jon Rahm, decimo con 284 (-8).In un finale molto acceso Thomas (parziale di 69, -4, con sette birdie e tre bogey) ha commesso un errore sul green conclusivo e si è fatto raggiungere da Reed (66, -7, sette birdie) e da Schauffele (70, -3, quattro birdie, un bogey). Il sogno di un bis di Schauffele è sfumato alla prima buca supplementare, messo fuori gioco da un par, contro due birdie avversari, poi alla terza par fatale anche per Reed.

Con questo titolo, il secondo nella gara dopo quello del 2017, Justin Thomas, 26enne di Louisville (Kentucky), ha portato a dodici i successi sul PGA Tour, il terzo a raggiungere questa quota, o superiore, prima dei 27 anni dopo Tiger Woods (34) e Jack Nicklaus (20) negli ultimi 60 anni. Ha ricevuto un assegno di 1.340.000 dollari su un montepremi di 6.700.000 dollari, mentre è rimasto al quarto posto nel world ranking, ma ha avvicinato al terzo Jon Rahm. Sempre al vertice Brooks Koepka, anche se fermo ai box per un infortuno al ginocchio sinistro, che precede di oltre un punto il nordirlandese Rory McIlroy. Da sesto a settimo Tiger Woods e in 18ª posizione Francesco Molinari.

JUNIOR ORANGE BOWL: IL BRASILIANO ANDREY BORGES NUOVO LEADER, CRISTONI 11° – Matteo Cristoni, undicesimo con 220 (73 72 75, +7) colpi, si è mantenuto in buona classifica nel terzo giro del Junior Orange Bowl Championship, che termina con la disputa del quarto sul percorso del Biltmore Golf Course (par 71), a Coral Gables in Florida. Ha risalito otto posizioni l’altro azzurro in campo, Lucas Nicolas Fallotico, 40° con 231 (75 79 77, +18).

Nuovo cambio al vertice dove si è riportato con 209 (70 70 69, -4) il brasiliano Andrey Borges, già leader dopo un turno, che precede di misura l’argentino Abel Caputo (210, -3). In corsa per il titolo anche Justin Hastings, delle Isole Cayman, terzo con 211 (-2), mentre appare più difficile un rientro del colombiano Juan Vesga Solano, quarto con 213 (par), e dello spagnolo Josè Luis Ballester, quinto con 215 (+2).

Andrey Borges ha girato in 69 (-2) colpi con cinque birdie e tre bogey, Matteo Cristoni in 75 (+4) con due birdie e sei bogey e Lucas Nicolas Fallotico in 77 (+6) con due birdie, sei bogey e un doppio bogey.

I nomi di tre giocatori italiani, quelli di Marco Durante, ora Consigliere Federale, che si impose nel 1979, di Renato Paratore, a segno nel 2013, e di Andrea Romano, vincitore nel 2019, in un albo d’oro che comprende tanti atleti di peso tra i quali Tiger Woods, Mark Calcavecchia, il colombiano Camilo Villegas e il giapponese Ryuji Imada.

