PGA tour: xander schauffele rimane leader nel tournament of champions Il campione in carica ha un colpo di vantaggio su Justin Thomas e tre su Gary Woodland

Xander Schauffele ha mantenuto il comando con 208 (69 68 71, -11) colpi e si è concesso l’opportunità di confermare il titolo conseguito lo scorso anno nel Sentry Tournament of Champions (PGA Tour), che si sta effettuando sul percorso del Plantation Course (par 73) a Kapalua, nell’isola hawaiana di Maui.

Schauffele, 26enne di La Jolla (California), all’80ª gara sul circuito dove ha ottenuto quattro titoli, ha girato in 71 (-2) colpi con quattro birdie e i primi due bogey della sua prestazione, pagando sul green (33 putt) quanto di buono ha fatto con il gioco lungo (12 fairway colti di 15 e 16 green presi su 18). Ha un colpo di margine su Justin Thomas (209, -10), 26enne di Louisville (Kentucky) con undici successi in carriera e vincitore del torneo nel 2017, che ha recuperato con un parziale di 69 (-4), lasciandogli però la leadership solitaria con il secondo dei due bogey di giornata alla buca 17, dopo sei birdie.

Più defilato, ma anche lui in corsa per il titolo, Gary Woodland, terzo con 211 (-8), e buone chances per i sette concorrenti al quarto posto con 212 (-7): Patrick Reed, Kevin Kisner, J.T. Poston, lo spagnolo Jon Rahm, numero tre mondiale, e i tre giovani emergenti che hanno firmato la prima vittoria sul tour lo scorso anno, i californiani Collin Morikawa, 22enne di Los Angeles, e Matthew Wolff, 20enne di Simi Valley, e il cileno Joaquin Niemann, 21enne di Santiago. Quasi impossibile un recupero di Rickie Fowler, 11° con 213 (-6), e di Dustin Johnson, 15° con 214 (-5). Il montepremi è di 6.700.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il Sentry Tournament of Champions viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: notte tra domenica 5 gennaio e lunedì 6, dalle ore 24 alle ore 4. Commento di Nicola Pomponi e di Isabella Calogero.

JUNIOR ORANGE BOWL: L’ARGENTINO CAPUTO IN VETTA, CRISTONI DECIMO – Matteo Cristoni, decimo con 145 (73 72, +3) colpi, ha perso tre posizioni, ma è rimasto in alta classifica nel Junior Orange Bowl Championship, il prestigioso torneo giovanile che si sta svolgendo, sulla distanza di 72 buche, sul percorso del Biltmore Golf Course (par 71), a Coral Gables in Florida, e dove l’altro azzurro in campo, Lucas Nicolas Fallotico, è 48° con 154 (75 79, +12).

E’ passato a condurre con 139 (73 66, -3) l’argentino Abel Caputo, che ha sorpassato il brasiliano Andrey Borges e Justin Hastings delle Isole Cayman, entrambi leader dopo un turno e ora secondi con 140 (-2). In quarta posizione con 142 (par) il colombiano Juan Vesga Solano e in quinta con 143 (+1) il canadese Jeevan Sihota.

Abel Caputo ha realizzato lo score migliore del turno con un 66 (-5) frutto di cinque birdie senza bogey. Matteo Cristoni ha girato in 72 (+1) con un eagle, due birdie, tre bogey e un doppio bogey e Luca Nicolas Fallotico in 79 (+8) con un birdie, sette bogey e un doppio bogey.

I nomi di tre giocatori italiani, quelli di Marco Durante, ora Consigliere Federale, che si impose nel 1979, di Renato Paratore, a segno nel 2013, e di Andrea Romano, vincitore nel 2019, in un albo d’oro che comprende tanti atleti di peso tra i quali Tiger Woods, Mark Calcavecchia, il colombiano Camilo Villegas e il giapponese Ryuji Imada.

