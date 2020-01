ZS Group Messina: obiettivo battere il Gravina per difendere la terza posizione

Dopo le festività natalizie, la Serie C Silver torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno. La ZS Group Messina inizierà sul parquet amico del “PalaMili”, ospitando lo Sport Club Gravina. Gli etnei hanno chiuso il nono posto il girone di andata a quota 12 punti in graduatoria.

Otto lunghezze in meno rispetto agli scolari che, con 20 punti all’attivo, occupano il gradino più basso del podio. Il team allenato da coach Marchesano, dopo le prime tre vittorie di fila, non ha tenuto il passo delle battistrada, soprattutto nelle ultime cinque gare di campionato, coincise con altrettante sconfitte. Gravina vuole interrompere il trend negativo e non sarà dunque un cliente facile per la Basket School Messina, che nel match di andata uscì sconfitta per 67-59, all’esordio. Squadra affiatata, lo Sport Club fa leva su giocatori collaudati come la giovane ala Florio (18.8 ppg), il centro Santonicito (15.4 ppg), la guardia Barbera (10.3 ppg), il play Spina (9.9 ppg), il play Arena (8.3 ppg) e l’ala Alì (5.6 ppg).

Tre i precedenti tra le due squadre in riva allo Stretto. Nel 2016/17 il Gravina vinse al “PalaTracuzzi” per 82-70, nella stagione successiva gli scolari allenati da Ciccio Romeo si imposero nettamente per 76-47. Nello scorso torneo, ancora un successo messinese con il punteggio di 74-70, per la prima di Francesco Paladina sulla panchina degli scolari.

I giallorossi sono reduci dallo stop del “PalaPadua di Ragusa”, interrompendo una serie positiva di sette successi consecutivi. Per il gruppo diretto da Pippo Sidoti e Francesco Paladina l’obiettivo è tornare alla vittoria. C’è da difendere il terzo posto e tentare di riavvicinarsi ad una fra Alfa Catania e Virtus Ragusa, che sabato si scontreranno nel big match della giornata. Inoltre i ragazzi vogliono riscattare la prova poco esaltante dell’andata e iniziare al meglio la seconda parte del torneo.

Contro gli etnei, Scimone e compagni ritroveranno al loro fianco Travis Black, che non vedeva l’ora di tornare ad indossare la canotta giallorossa. Il ritorno del nazionale irlandese, grande protagonista nel corso dello scorso campionato, è un altro dei motivi per cui gli appassionati e i tifosi della Basket School non potranno disertare l’appuntamento del “PalaMili”. La palla a due di ZS Group Messina – Sport Club Gravina è fissato alle ore 18.00 di domenica 5 gennaio. Dirigeranno il match gli arbitri di Priolo Gargallo Alex Di Mauro e Gianluca De Cillis.

La partita sarà trasmessa in diretta, streaming, sulla nostra pagina ufficiale Facebook a partire dalle 17:55 circa. Inoltre, grazie all’accordo raggiunto con l’emittente Tcf Tv, sarà trasmessa in differita sul, canale 113 del digitale terreste, ogni martedì alle ore 17 ed ogni mercoledì alle ore 21. La ZS Group Messina ringrazia l’emittente Tcf Tv per la preziosa collaborazione, finalizzata ad offrire una sempre maggiore visibilità per tutti gli appassionati!

Com. Stam.