Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza impegnata nel big match della decima giornata sul parquet del Minibasket Milazzo

Prima sfida del girone di ritorno e del 2020 per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che affronterà in trasferta il Minibasket Milazzo per la decima giornata della serie D girone B. I padroni di casa (10 punti con una partita in meno) inseguono sul podio Cus Palermo (12) e Messina (12) e sono reduci dalla sconfitta nel derby con la capolista Svincolati Milazzo.

La formazione allenata da coach Bacilleri punta a un campionato di vertice ed ha confermato giocatori esperti come Spanò (17,6 punti di media), Toto (12,7), Italiano (11,8), Barbera (4,3) e Galipò (4,2). Dal mercato estero sono arrivati il pivot Brzica (9,3) e l’ala Shajkarov (10,2), mentre il roster è completato dai locali Giorgianni, Gitto, Irrera, Maimone e Marchetta. Non è escluso che il mercato invernale possa portare qualche novità all’interno del roster.

Per Messina quindi uno scontro diretto importante e difficile contro un avversario di tutto rispetto, ci sono tutti i presupposti per un grande spettacolo visto gli atleti in campo nelle due formazioni.

Palla a due per Il Minibasket Milazzo – Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza domenica 5 gennaio alle ore 18:30 al PalaValverde di Milazzo, arbitreranno Gianluca Centorrino di Venetico (ME) e Matteo Gazzara di Messina (ME).

Aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match durante la partita sulla pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.