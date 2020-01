Calcio: Rappresentative LND: raduno per la Serie D e l’Under 18 a Tirrenia dal 7 all’8 gennaio, i convocati di Giannichedda

Roma, 3 gennaio 2020 – La Rappresentativa Serie D e l’Under 18 LND aprono il nuovo anno col primo raduno nazionale della stagione in programma il 7 e l’8 gennaio. Per i due giorni di lavoro al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI), Giuliano Giannichedda ha convocato 33 calciatori classe 2002 che, divisi in tre gruppi, si affronteranno in un mini torneo triangolare a tempi ridotti.

Con questa formula sperimentale, il tecnico di entrambe le selezioni LND inizierà così a testare i giocatori in vista degli imminenti impegni ufficiali: l’Under 18 è attesa già a febbraio al Torneo Internazionale Roma Caput Mundi, mentre la Serie D prenderà parte a marzo alla Viareggio Cup con la formazione sotto età di un anno in seguito alla riforma regolamentare della manifestazione in Versilia.Le partite del raduno saranno trasmesse in diretta streaming sul canale MyCujoo della Lega Nazionale Dilettanti

CONVOCATI

Portieri: Barbagallo (Giarre), Tricarico (A.Cerignola), Bellarosa (Pomigliano)

Difensori: Ricci (Pontevalleceppi), Essan (Varesina), Grieco (Circolo Sport Vultur), Gambetta (Cairese), Berardi (Nuova Tor Tre Teste), Convito (San Sisto), Baldi (Marina Calcio), Salucci (Castelfiorentino), Parisi (Virtus Volla), Mazza (Portici), Pardini (Lucchese), Zoppi (Valgatara)

Centrocampisti: (Diomande (Giorgione), Botta (Castel San Giorgio), Seletto (Borgovercelli), Mari (Zenith Audax), Apredda (Sora), Angeli (Fulgor Ronco Valdengo), Germinario (Chisola), Zanetti (Legnago Salus), Capellari (Torviscosa)

Attaccanti: Mariconda (Virtus Avellino), Pucci (Marsala), Vantaggiato (Casarano), Verdesi (Porto D’Ascoli), Msatfi (Manzanese), Tognotti (Rovereto), Rinoldo (Licata), Faraghini (Nestor), Paveliu (Selci Nardi)

STAFF – Capo delegazione: Luigi Barbiero; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Vice Allenatore: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Medico responsabile: Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Segreteria: Barbara Coscarella; Magazziniere: Sandro Della Pelle

PROGRAMMA

Martedì 7 gennaio

ore 14.45 Selezione A vs Selezione B

ore 15.25 Selezione B vs Selezione C

ore 16.15 Selezione A vs Selezione C

*partite da 40 minuti

Mercoledì 8 gennaio

ore 09.00 Allenamento

ore 14.00 Selezione A vs Selezione B

ore 14.30 Selezione B vs Selezione C

ore 15.00 Selezione A vs Selezione C

*partite da 30 minuti

