Cambiano le regole, vince sempre Pinturault Waldner promuove Bormio

Cambiano le regole ma a vincere in combinata è sempre il francese Alexis Pinturault. A Bormio il transalpino ha dominato la prova davanti al norvegese Kilde e allo svizzero Meillard in quella che passerà alla storia come la prima combinata alpina disputata con le nuove regole.

Quella odierna è stata la prima combinata alpina disputata col metodo Thoma – Schroecksnadel che prevede la compilazione dell’ordine di partenza dello slalom in base all’ordine d’arrivo del SuperG, senza l’inversione dei 30 come succedeva in precedenza. Questa nuova norma è stata introdotta per riequilibrare il rapporto di forze tra slalomisti e specialisti delle prove veloci, finora troppo sbilanciato in favore dei primi.

Nel corso dell’ultimo Captains Meeting, un briefing effettuato il giorno precedente la gara nel quale i coach si ritrovano coi responsabili FIS per confrontarsi sulla capacità organizzativa del CO e di tutti i soggetti coinvolti nell’allestimento dell’evento, il responsabile della Coppa del Mondo di sci alpino, l’italiano Marcus Waldner ha espressamente riconosciuto la crescita a 360 gradi della tappa di Coppa del Mondo di Bormio. Waldner ha sottolineato “la crescita dell’evento sia a livello del numero di uomini impiegati in pista (quasi 300 quest’anno) per quel la preparazione della Stelvio ma anche quella relativa al numero di eventi collaterali, in netta crescita rispetto al passato. Questa è un ottimo punto di partenza per il cammino che porterà la località ad ospitare le prove maschili delle Olimpiadi 2026”.

