ISDE 2020. Info sulle iscrizioni

In vista dell’edizione 2020 dell’ISDE organizzata in Italia a Rivanazzano Terme dal 31 agosto al 5 settembre 2020 il Settore Tecnico Sportivo comunica i criteri per l’iscrizione alla manifestazione dei piloti italiani:

l’apertura delle preiscrizione è fissata in data 15 gennaio 2020. Le preiscrizioni dovranno essere inviate alla FMI entro il 31 marzo 2020 al seguente indirizzo mail: fuoristrada.internazionale@federmoto.it accompagnate dalla ricevuta di pagamento di una quota pari al 25% del costo totale dell’iscrizione (€900) che ammonta a Euro 225,00.

Il codice IBAN per poter procedere con il pagamento della pre-iscrizione è il seguente: IT47U0100503309000000010102 causale “PRE-ISCRIZIONE ISDE 2020 PILOTA …..”

-A differenza di quanto stabilito negli anni precedenti la preiscrizione sarà effettuata da ogni pilota singolarmente, non è necessario indicare il nome del Club e/o Team di appartenenza.

-Successivamente alla data del 31 marzo 2020, a preiscrizioni chiuse, verrà stilata da parte del Settore Tecnico Sportivo una graduatoria in base al ranking dei piloti. Il ranking considerato sarà quello aggiornato al 1 aprile 2020.

-Solo ed esclusivamente in seguito alla comunicazione della Federazione Internazionale in merito al numero dei piloti accettati, gli stessi, in modo autonomo, potranno decidere di comporre le rispettive squadre.

-in caso di rinuncia di piloti autorizzati ad iscriversi, i piloti esclusi dalla pre-iscrizione verranno inseriti in entry list sempre in ordine di ranking.

-Si precisa che il Settore Tecnico Sportivo è disponibile alla valutazione di richieste di partecipazione con wild card.

-Nel caso in cui la Squadra pre-iscritta venga accettata non è garantito da parte degli Organizzatori il diritto al rimborso qualora la Squadra stessa decida successivamente di ritirarsi.

Com. Stam.