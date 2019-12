Podismo: Spettacolare trionfo della ASD Podistica Salemitana dominatrice del BioRace Trofeo Pegaso /Per…Correre TOPO Athletic 2019

Palermo. La compagine trapanese della ASD Podistica Salemitana si aggiudica, dominando dalla prima all’ ultima prova in programma, la speciale classifica riservata alle Società il BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic.

La costante partecipazione nelle gare sia ufficiali che challenger valide per il BioRace hanno proiettato alla vittoria finale la ASD Podistica Salemitana, ma cosa più importante l’unione e l’affiatamento del gruppo salemitano che in ogni gara portava con se allegria e condivisione regalando spettacolo agonistico di grande qualità.

Da evidenziare tra gli atleti tesserati per la ASD Podistica Salemitana ben sei proclamati BioMan ( Genna Baldo, Ferrucci Antonino, Asti Carmelo, Pizzo Mario, Fratello Maria Beatrice, Tapognani Laura) ed in particolar modo l’atleta Genna Baldo unico ad aver partecipato a tutte le prove in programma sia ufficiali che challenger del calendario, per lui premio speciale e titolo di SUPERBIOMAN 2019. Inoltre una menzione particolare per Francesco Palermo che con le sue foto e filmati è riuscito ad immortalare e far rivivere i momenti più belli e significativi del BioRace.

L’ ASD Podistica Salemitana guidata dal dinamico Presidente Alberto Caradonna è riuscita a dominare nella speciale classifica riservata alle società con il notevole punteggio e record di 4179 punti, ottima seconda posizione per l ’ASD Club Atletica Partinico con punti 1702, terza posizione per l’ ASD Corleone Marathon con punti 1042, quarta posizione per l’ ASD Lipa Atletica Alcamo con punti 903 e quinti l’ ASD Nonsolocorsa Palermo con punti 872.