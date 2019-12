Vela Olimpica: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari Collari d’Oro 2019

Il prestigioso riconoscimento ai due atleti della vela azzurra, nel corso della cerimonia al CONI, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente FIV Francesco Ettorre

Un giorno di grande festa per lo sport italiano, il tradizionale appuntamento con il conferimento degli annuali Collari d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza del movimento sportivo, è stata l’occasione per un nuovo riconoscimento alla vela che vince, con il premio consegnato a Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, i due atleti campioni del mondo pochi giorni fa in Nuova Zelanda sul catamarano olimpico Nacra 17.

La cerimonia dei Collari d’Oro 2019 al Merito Sportivo è stata trasmessa in diretta da Rai Sport ed ha avuto importanti protagonisti e intervenuti al fianco del padrone di casa, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, tra i quali il premier Giuseppe Conte, il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, il Vice Presidente CONI Alessandra Sensini, il Presidente FIV Francesco Ettorre.

Raggianti e felici i due atleti della vela hanno ritirato il premio alla presenza di queste importanti autorità, Vittorio Bissaro con la divisa delle Fiamme Azzurre (Gruppo Sportivo della Polizia Penitenziaria), Maelle Frascari con quella del Circolo Canottieri Aniene. Emozionato Vittorio ha detto: “E’ importante per noi velisti essere qui in mezzo a tanti personaggi dello sport. L’emozione più grande non è essere qui ma il ricordo dei giorni del nostro mondiale.”

Maelle Frascari ha risposto a una domanda del presentatore su cosa accomuna l’equipaggio del catamarano azzurro: “La ‘tigna’ in barca, la voglia di vincere, la musica rock alla quale pensiamo sempre in mare, penso che questo sprigiona il massimo, da due caratteri molto diversi ma complementari.”

Per la vela è il sesto Collare d’Oro in cinque anni: Vittorio e Maelle infatti fanno seguito ai riconoscimenti andati a Giulia Conti e Francesca Clapcich (2015), e a Ruggero Tita e Caterina Banti (2018).

Il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre: “É stata una giornata molto importante per tutta la vela italiana, e in particolare per Maelle e Vittorio che oggi hanno ricevuto i collari, e lo hanno fatto per primi. É sempre una splendida emozione vedere tra i grandi campioni dello sport anche i nostri atleti e sicuramente la vela negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità e di visibilità importante. Grande giornata di sport, presente e passato.”

Dall’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Voi ci fate emozionare e sognare, ci date entusiasmo con il vostro impegno che ha anche un rilievo etico. Voi incarnate l’Italia migliore, quella che ci piace. Il Governo sarà al vostro fianco, pronto a realizzare i progetti futuri. L’Italia sta diventando, con merito, il centro del panorama sportivo mondiale, grazie al CONI, al Presidente Malagò e a tutte le Federazioni. Lo sport è fattore di inclusione e ci unisce tutti, nonni e giovani, Nord e Sud. Intanto vi auguro buone feste e buona olimpiade di Tokyo.”

Il presidente CONI Giovanni Malagò ha detto: “Grazie presidente Conte per la vicinanza che ci ha mostrato, per il sostegno politico e morale che ci ha garantito nei momenti di difficoltà che ci sono e ci saranno sempre ma col governo al nostro fianco sarà più facile vedere questi campioni rappresentare l’eccellenza dell’Italia nel mondo. Voglio dire un grazie sentito anche al Ministro Spadafora: da subito ha mostrato attenzione e passione verso il nostro mondo ereditando una situazione non certo semplice e di tutto questo gli sono grato. Ai nostri atleti rivolgo un fiero applauso a nome di tutti gli sportivi per le imprese che ci hanno regalato e per l’esempio che riescono a veicolare ogni giorno grazie all’impegno e alla determinazione che li caratterizza. Sono sicuro che riusciranno a regalarci ancora tanti successi, con l’obiettivo di lasciare un segno importante a Tokyo 2020.”

I CAMPIONI MONDIALI 2019 PREMIATI CON IL COLLARE D’ORO 2019

ARRAMPICATA SPORTIVA: Ludovico Fossali (Speed)

CICLISMO: Vittoria Bussi (Primatista dell’ora femminile – record conquistato il 13 settembre 2018)

MOTOCICLISMO: Lorenzo Dalla Porta (Moto 3)

NUOTO: Simona Quadarella (1500 sl, Federica Pellegrini (200 sl)

PALLANUOTO: Matteo Aicardi, Michael Alexandre Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Oscar Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Vincenzo Renzuto Iodice, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, Alessandro Velotto

TAEKWONDO: Simone Alessio (-74 kg)

TIRO A VOLO: Diana Bacosi (Skeet)

VELA: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (Nacra 17)

Sono stati inoltre premiati con i Collari d’Oro anche i campioni del mondo 2019 degli sport Paralimpici, i campioni mondiali Global Games, i campioni del mondo prima del 1995, nonchè ad alcune Società e personalità.

Importante considerare la decisione del CONI di premiare i campioni del mondo antecedenti all’anno di istituzione dei Collari: a tale proposito si è appreso che nella prossima edizione dell’onorificenza sportiva verranno compresi anche i titoli mondiali della vela risalenti a una data precedente al 1995.

