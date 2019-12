Ultime ore di attesa per il ‘Gran Gala’ dello Challenge Palikè 2019 a Misilmeri

Domani mattina alle 10.00 la cerimonia di premiazione per i campioni ‘laureati’ dalla serie automobilistica ideata nel 1996 dal Team Palikè Palermo.

Tutti presenti al Palazzetto dello Sport della cittadina palermitana, dal primo assoluto Girolamo Ingardia al più abile tra gli ‘Under 23’, Michele Poma. Nel contesto della giornata la Misilmeri Racing consegnerà gli attestati ai suoi piloti (neo campione sociale è Francesco Morici). Numerosi gli ospiti e gli addetti ai lavori attesi alla festa dei motori isolana. Premi alla carriera per Alessandro Battaglia e Salvatore Licitra

Palermo, 14 dicembre – Tutto pronto a Misilmeri, comune agricolo ad una manciata di chilometri da Palermo, per la “festa dei motori” siciliana. Domani mattina dalle 10.00, domenica 15 dicembre, si alzerà infatti il sipario sull’attesa cerimonia di premiazione dello Challenge Palikè 2019, la intensa serie automobilistica regionale dedicata agli Slalom ideata e promossa dal Team Palikè Palermo sin dal lontano 1996.

Saranno gli stessi “animatori” dell’esperto ed appassionato sodalizio con base nel capoluogo di Regione (Anna Maria Lanzarone, Nicola, Dario, Roberto ed Alice Cirrito, collaborati nella logistica da Michela Merlino e Matteo Cuccia) a consegnare sotto l’albero di Natale premi e riconoscimenti a tutti i piloti vincitori delle classifiche di riferimento per la 21° edizione dello Challenge, da quella assoluta a quelle “speciali”. Il conferimento delle coppe e dei trofei è fissato sul parquet del Palazzetto dello Sport di Misilmeri (in via San Giuseppe), nel contesto della “Panellata di Natale in auto e moto”, organizzata dalla locale Misilmeri Racing, che a sua volta attribuirà gli attestati di fine stagione ai suoi tesserati. Neo campione sociale 2019 è risultato il locale Francesco Morici , con la Fiat Cinquecento Sporting, davanti a Rosario Rattenuti , su A112 Abarth.

A laurearsi neo campione siciliano assoluto nello Challenge Palikè 2019 Slalom è stato il mazarese Girolamo “Gimmy” Ingardia , vincitore nella stagione di ben 8 competizioni complessive per i colori della Trapani Corse, pur con vetture diverse (Gloria B5 Yamaha, Radical Prosport Suzuki e la fedele agile monoposto Ghipard Ghi008 Suzuki), al volante delle quali ha portato a casa il “simbolico” ma ugualmente prestigioso titolo di vice campione siciliano assoluto Slalom 2019 (alle spalle del neo primatista, il giovane messinese Emanuele Schillace) ed il citato primo posto assoluto nello Challenge Palikè 2019, con 90 punti.

Al culmine dell’ultima gara utile, Ingardia ha preceduto in classifica generale per appena due punti l’altrettanto bravo e caparbio “figlio d’arte” trapanese Emanuele Campo (88 punti, su Fiat 126 Proto, Drepanum Corse). Sul podio il citato pilota di casa Francesco Morici (81 punti), il quale ha “messo in riga”, per le posizioni a seguire, il trapanese Giuseppe Perniciaro , (Citroen Saxo Vts Drepanum Corse, 80 punti) e lo stesso Rosario Rattenuti (77 punti).

Un altro forte pilota del Trapanese, l’ericino “figlio d’arte” Michele Poma si è inoltre portato a casa la vittoria tra gli Under 23, sempre con riferimento allo Challenge Palikè 2019 (69 punti globali, su Radical SR4 Suzuki per la Armanno Corse Palermo), precedendo il neo campione italiano Under 23 Slalom, il catanese Michele Puglisi (36 punti, Radical Prosport Suzuki, per la Tm Racing) ed il rallysta palermitano Emanuele Burgio (3°, con 34 punti, su Fiat Cinquecento Sporting della Armanno Corse).

Nel corso della cerimonia di premiazione, il Team Palikè consegnerà due importanti ‘Riconoscimenti alla carriera’. Il primo al direttore di gara “internazionale” ennese Alessandro Battaglia (attuale presidente per l’Automobile Club di Enna e membro del Comitato esecutivo di AciSport), l’altro all’esperto pilota “gentleman” nativo di Marina di Ragusa Salvatore Licitra , autentico “stakanovista” degli slalom, con la fedele Renault Clio Williams. Una targa speciale sarà inoltre attribuita dal Team Palikè al mensile nazionale specializzato RS RallySlalom e oltre , da quest’anno “media partner” ufficiale del 21° Challenge Palikè.

Una menzione particolare sarà infine rivolta all’impegno promosso dagli sponsor e partner ufficiali nella realizzazione dello Challenge Palikè 2019, ‘Il Levriero’ di Greco Grazia, Lpg Racing accessori sportivi per auto e Assicurazioni Marina di Salvatore Licitra.

1 Michele Poma (Radical SR4 Suzuki)

2 Francesco Morici (Fiat Cinquecento Sporting) – ph. Manuel Marino

