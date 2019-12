Vicenza riceve Verona nel “testa-coda” di giornata mentre Ferrara e Monleale ricevono Piacenza e Padova. In B tutte in pista tranne il Legnaro

Turno “interlocutorio” in serie A in cui spicca Asiago-Torino; in serie B weekend laziale per il Tergeste. Vicenza riceve Verona nel “testa-coda” di giornata mentre Milano va a Cittadella. Ferrara e Monleale attendono Piacenza e Padova. In B tutte in pista con la capolista Edera che riceve il Forlì, attualmente secondo. Punti pesanti in palio fra Torre Pellice e Modena.

Archiviata la fase “a singhiozzo” che ha caratterizzato l’inizio stagione, torneranno in pista nel weekend tutte le formazioni di Serie A e B al netto dei Fox Legnaro, unica formazione ad osservare il turno di riposo. Le capoliste della A sono attese da gare con un coefficiente di difficoltà diverso: medio-alto quello di Milano che scenderà sul campo del Cittadella (reduce comunque da tre sconfitte consecutive) mentre non dovrebbe aver alcun problema il Vicenza che riceve al Pala Ferrarin il fanalino di coda Cus Verona. In B, tour laziale per il Tergeste che affronterà Mammuth (sabato) e CV Skating (domenica) per testare le proprie ambizioni di alta classifica. Scontro al vertice fra Edera Trieste e Libertas Forlì rispettivamente prima e seconda in classifica.

SERIE A. La sesta di campionato inizia con Vicenza-Verona, il classico testa-coda che sembra concedere poche chances alla pur volenterosa banda di “ragazzini terribili” del CUS. Vicenza, fatto salva la netta affermazione contro Cittadella (7-1), non ha però mai realmente convinto in questo avvio di stagione, vincendo molte gare “col fiatone”. Questa, contro Verona, sembrerebbe essere proprio la situazione ideale per “sciogliersi” e fare 3 punti “facili” nonostante il monito di capitan Luca Roffo: << E’ una partita che può sembrare semplice, ma guai ad abbassare la guardia. Dobbiamo migliorare la fase difensiva ed essere più concreti in attacco. Ogni partita ci serve per crescere, quindi proseguiamo su questa strada e manteniamo la massima concentrazione senza sottovalutare nessuno >>.

Come il match di Vicenza, anche quello fra Ferrara e Piacenza appare chiuso in partenza, con i padroni di casa “costretti” a fare punti contro l’altra squadra ancora ferma “al palo” in classifica. I Warriors, dopo la convincente affermazione su Cittadella, sono chiamati a dare continuità ai propri risultati anche per preparare al meglio il “repeat” del match di Coppa Italia che si giocherà mercoledì prossimo, sempre al Burani di Ferrara, contro Cittadella. Per i padroni di casa è Daniele Zabbari (D.S. degli estensi) a dire la sua sull’incontro: << E’ una sfida molto importante, proveremo a dare continuità ai nostri risultati sfruttando questa striscia di partite in casa. Piacenza non è da sottovalutare nonostante la posizione di classifica e, a mettere ancor più “pepe” all’incontro, sarà la presenza fra le fila dei “lupi piacentini” di due ex di assoluto valore quali Podda e Lilli. Ci attende una sfida assai interessante e di assoluto livello >>. Piacenza, dalla sua, proverà ad aggiungere qualcosa alla voce “esperienza” anche in questo match, aspettando poi gli scontri diretti per puntare ad incamerare punti salvezza anche se dalle dichiarazioni di Maurizio Varasi permea un certo ottimismo: << Nonostante i nostri risultati non siano stati esaltanti, la squadra e il gioco stanno progredendo. Come dice coach Franko, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Padova, dove abbiamo capito che il blocco psicologico causato dal passaggio di categoria comincia a sgretolarsi. Sperando di non essere smentiti dai “guerrieri” ferraresi, sabato cercheremo di smuovere la classifica per salutare il 2019 con un po’ di serenità >>.

Alle 19.00 scocca l’ora di Cittadella-Milano con i granata che dopo un avvio di stagione assai promettente sono incappati in una mini-serie di tre sconfitte consecutive (quattro considerando la gara annullata di Coppa Italia) che non può che aver incupito l’umore dei ragazzi di Luca Covolo. Il Milano non è certo l’avversario giusto per invertire la rotta ma, si sa, certe partite possono comunque far scoccare “la scintilla” che riaccende i motori. Per gli ospiti, problemi di formazione soprattutto nelle retrovie con soli 3 difensori a disposizione di coach Luca Rigoni mentre Cittadella è previsto al gran completo. Per il Quanta è proprio il coach asiaghese ad analizzare la gara: << Per noi sarà un gennaio di fuoco e proprio per questo sto tenendo molto alto il ritmo negli allenamenti, facendo il possibile per ricreare l’intensità di una partita.Tradizionalmente fatichiamo molto dopo le Feste, ma non possiamo permettercelo con Padova, Vicenza, Asiago e Torino alle porte. Ora però manteniamo il “focus” su Cittadella: è una squadra che rispetto molto. Sulla loro pista ci hanno spesso dato filo da torcere ed essere più forti non ci dà la garanzia dei tre punti! >>.

Alle 20:30 le altre due gare, con Asiago-Torino che può essere considerato il match clou della sesta giornata essendo le squadre attualmente terza e quinta in classifica. I padroni di casa, reduci dalla pesante sconfitta di Monleale, devono rinsaldare le fila per poter affrontare una delle migliori formazioni di questo avvio di stagione come confermato dalla classifica dei piemontesi che prima della sconfitta con Vicenza del turno precedente, veleggiavano a punteggio pieno. I Vipers dovranno fare molto di più di quanto visto con Verona (vittoria di misura) e Monleale (sconfitta netta) come conferma Fabio Forte, tecnico degli arancioneri: << Siamo in un periodo difficile da decifrare. In allenamento i ragazzi fanno le cose che chiedo e ci alleniamo con precisi obiettivi che poi però puntualmente “buchiamo” in partita. La gara con Verona è stata un mezzo disastro, quella di Monleale un suicidio perfetto. Contro il Real, che è nettamente di “altra categoria” rispetto alle nostre ultime due avversarie, non possiamo davvero pensare di scendere in pista con l’atteggiamento degli ultimi 15 giorni altrimenti rischieremmo davvero di prendere una “imbarcata” di quelle storiche! >>. Per il Torino, dato al gran completo, trattasi parimenti di “gara chiave” che potrà servire anche come rodaggio per l’incontro di Coppa Fisr della settimana prossima: << Saliremo ad Asiago per due volte nel giro di sette giorni – commenta Samuele Letizia – in quanto i Vipers ospiteranno il gironcino di Coppa Fisr che ci vede nello stesso gruppo di Asiago e Verona. Ovviamente la nostra attenzione sarà rivolta a fare il massimo per ottenere i 3 punti, come del resto Asiago cercherà riscatto dopo l’inatteso stop di Monleale. Siamo due squadre giovani ma che oramai, da qualche anno, possono contare su un blocco consolidato di giocatori. Entrambi, in questa stagione, puntiamo ad un salto di qualità e vogliamo dimostrarlo. Ne uscirà certamente una gran bella gara! >>.

Ultima gara in programma quella di Monleale dove scenderanno in pista i Ghosts Padova per proseguire nella loro “raccolta punti” dopo quelli conquistati la scorsa settimana contro Piacenza. Entrambe reduci da importanti affermazioni, le squadre sono divise da soli tre punti in classifica con Padova pronta, in caso di successo, all’aggancio a quota nove. Per i ragazzi di Marobin non sarà per nulla semplicemsoprattutto se Peruzzi e compagni sapranno ripetere la prova “quadrata” di sabato scorso contro l’Asiago. Monleale, che non potrà ancora contare su Romero, proverà anche contro Padova la tattica di aggrapparsi a “San Peruzzi” e ripartire in contropiede come conferma il giovane Mattia Remotti: << Partita tosta, contro una squadra che sta facendo bene da qualche anno ed è in costante crescita; rispettiamo i Ghosts ma con la vittoria della settimana scorsa abbiamo dimostrato che giocando bene possiamo battere chiunque. Daremo tutto anche contro Padova e poi, a fine partita, guarderemo al risultato >>. Per gli ospiti è invece Carlo Valente a dire la sua e fotografare telegraficamente il match: << Sarà un incontro molto difficile, Monleale in casa propria sa mettere in difficoltà chiunque e la vittoria su Asiago ne è la riprova. Per noi è indubbiamente un test molto importante in cui faremo il possibile per fare bottino pieno >>. Ingaggio iniziale alle 20.30, arbitri Zoppelletto e Lega.

Serie A – Il programma della 6a giornata (sabato 14 dicembre):

ore 18:00 Diavoli Vicenza – CUS Verona (arbitri Pioldi e Stella)

ore 18:30 Ferrara Hockey – Lepis Piacenza (Zatta e Ferrini)

ore 19:00 Cittadella HP – Milano Quanta (Monferone e Grandini)

ore 20:30 Monleale Sportleale – Ghosts Padova (Zoppelletto e Lega)

ore 20:30 Asiago Vipers – Real Torino (Fiabane e Niederegger)

La classifica dopo 5 giornate: Milano Quanta e Diavoli Vicenza 15 punti; Real Torino 12 punti; Monleale Sportleale 9 punti; Asiago Vipers 8 punti; HP Cittadella e Ghosts Padova 6 punti; Ferrara Hockey 4 punti; Cus Verona e Lepis Piacenza 0 punti.

SERIE B – Quinta di campionato che vede ferma ai box solo la formazione dei Fox Legnaro mentre saranno protagoniste del weekend tutte le altre otto formazioni iscritte alla serie cadetta. Fari puntati su Edera-Forlì ma è altrettanto da tenere sott’occhio la trasferta laziale del Tergeste che, nell’arco di ventiquattro ore, affronterà prima i Mammuth e poi la CV Skating. Chiude il programma-gare del sabato la sfida fra Old Style e Modena con i padroni di casa pronti a far propria l’intera posta in palio dopo un avvio di stagione per nulla favorevole.

Tornando al match d’alta classifica, un’Edera priva di Sotlar e Pazzaglia, affida a Roberto Florean la presentazione della gara: << Affrontare Forlì, squadra dinamica e completa nei reparti, sarà un ulteriore esame per i nostri giovani accompagnati dai giocatori d’esperienza come Frizzera e Sorrenti. Sarà di certo una partita divertente e noi siamo pronti a fare vedere di che stoffa siamo fatti >>. Sempre per le zone alte della classifica, ecco come Martina Gavazzi “legge” le due gare che gli Snipers affronteranno nel fine settimana, il derby con Castelli Romani e l’anticipo della sesta giornata contro Tergeste: << Nel weekend ci attendono ben due gare e conto di ruotare tutto il roster considerando anche il rientro di Fabrizi e Mercuri; la gara con i Castelli Romani non si preannuncia affatto facile sia perché per noi è ancora vivo il ricordo del ko subito in Coppa Italia, sia per la superficie del campo di Ariccia che è molto ostica. Contro Tergeste invece cercheremo di sfruttare al meglio la pista del Pala Mercuri che agevola il pattinaggio, una delle principali caratteristiche della mia squadra >>. L’altra avversaria del Tergeste, i Mammuth, affida al capitano Francesco Rossi il commento in previsione della gara di sabato (ore 19.00): << Non vediamo l’ora di giocare in casa in quanto davvero ci mancava il poter stare tra le “mura amiche” dopo gli ultimi turni in trasferta. Affronteremo Tergeste con la consapevolezza di dover arginare una delle migliori formazioni del nostro campionato, ma al tempo stesso avremo la tranquillità di chi non ha nulla da perdere. Questo ovviamente non vuol dire che prenderemo sotto gamba la partita, anzi faremo di tutto per difendere al meglio il Pala Municipio! >>. Per la gara del Filatoio fra Torre Pellice e Modena è il dirigente dell’Invicta, Giuseppe Carboni, ad esternarci la viglia degli ospiti: << Sabato nella trasferta di Torre Pellice cercheremo di rilanciarci dopo la sconfitta patita in casa contro il Fox Legnaro. Non sarà affatto facile, giocheremo in un campo molto “caldo” ma i nostri giovani hanno dimostrato di potersela giocare con tutti e sono pronti; il percorso di crescita sta funzionando ed il coach Sala ha tutta la nostra fiducia >>.

Serie B – Il programma della 5a giornata (sabato 14 dicembre):

ore 17:00 Castelli Romani – CV Skating (Liotta e Bonavolontà)

ore 18:00 Edera Trieste – Libertas Forlì – (Gufler S. e Zanolli)

ore 19:00 Mammuth Roma – Tergeste Tigers (Slaviero e Rigoni D.)

ore 20:30 Old Style Torre Pellice – Invicta Modena (Chiodo e Spada)

Anticipo della 6° giornata (domenica 15 dicembre)

ore 13:00 CV Skating – Tergeste Tigers (Slaviero e Rigoni D.)

Riposa: Fox Legnaro

La classifica: Edera Trieste (4) punti 10; Fox Legnaro (3) e Libertas Forlì (4) punti 8; Snipers Civitavecchia (2) punti 5; Invicta Modena (3) e Tergeste Tigers (3) punti 4; Torre Pellice (3) e Castelli Romani (5) punti 3; Mammuth Roma (3) punti 0.

(gare giocate)

