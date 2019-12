Un Giarre in piena salute sulla strada della lanciatissima ZS Group Messina

Ultimo appuntamento dell’anno al “PalaMili” per la ZS Group Messina. I peloritani, reduci dall’affermazione in casa dell’Orlandina Lab, ospitano il Basket Giarre e puntano a conquistare il settimo successo consecutivo in campionato che permetterebbe loro di stabilire il nuovo record di vittorie in C Silver.

La Basket School, con 18 punti all’attivo, occupa la terza posizione, alle spalle dell’Alfa Catania. Alfisti che, in virtù della vittoria ottenuta nell’anticipo giocato mercoledì contro il Gravina, guidano la classifica con due punti in più sulla Virtus Ragusa, impegnata domenica nel derby con il Comiso. I ragazzi allenati da Pippo Sidoti e Francesco Paladina vogliono sfruttare il fattore campo per non perdere terreno dalle prime della classe. Il compito non sarà agevole, infatti Giarre si è sempre dimostrato avversario ostico da affrontare. Gli etnei, affidati al riconfermato Simone D’Urso, occupano, con 12 punti, il sesto posto in graduatoria. Ciaurella e soci giungono a Messina forti di tre successi consecutivi, ottenuti rispettivamente con Gela in casa, Gravina in trasferta e Fortitudo Messina, all’over time, sul parquet amico. Squadra che, pur avendo perso il suo capitano Arcidiacono (14.9 ppg), è da prendere in grande considerazione ed affrontare con la giusta intensità sin dalle prime battute di gioco, come afferma coach Paladina: “Sarà una partita tosta come lo sono state quelle con l’OrSa o il Comiso, per citare gli ultimi esempi. Dovremo disputare una grande prestazione difensiva, essere più fluidi e precisi in attacco e mantenere sempre alto il livello di concentrazione. Confidiamo nel sostegno dei nostri tifosi per conquistare una vittoria importante ai fini della classifica”. Giarre rispetto alla scorsa stagione ha perso qualche pedina importante, ma può fare affidamento su un gruppo collaudato, nel quale spiccano l’esperto Casiraghi (17.8 ppg) e il giovane Unechenskyi (16.6 ppg) già visto a Messina nelle file dell’Amatori. Due i precedenti incontri giocati in riva allo Stretto. Nella stagione 2917-18 Giarre si è imposta al “PalaTracuzzi” per 93-86. Nel campionato successivo, vittoria degli scolari per 67-60.Appuntamento da non perdere per gli appassionati e i tifosi della Basket School alle ore 18:00 di domenica 15 dicembre al “PalaMili” per ZS Group Messina – Basket Giarre. Dirigeranno la sfida i signori Bruno Licari di Marsala e Giosè Brusca di Palermo.

