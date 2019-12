Vela Olimpica: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari campioni del mondo Nacra 17

Hyundai World Championships 2019 classi 49er, 49er FX e Nacra 17Auckland, Nuova Zelanda 3-8 dicembre 2019 Vela Olimpica azzurra in trionfoVittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Maelle Frascari (CC Aniene) sono campioni del mondo del catamarano misto foiling Nacra 17 Nella Medal Race finale tra i top-10, vittoria dei campioni uscenti, gli altri italiani Ruggero Tita (Fiamme Gialle) e Caterina Banti (CC Aniene)

L‘Italia della Vela sul tetto del mondo. Diciannove anni dopo il trionfo di Luna Rossa alla Louis Vuitton Cup del 2000, Auckland e il Golfo di Hauraki festeggiano un successo della vela italiana. Chiude con la vela azzurra in trionfo il Mondiale delle tre classi olimpiche 49er, FX e Nacra 17 in Nuova Zelanda. Il 7° posto nella Medal Race è sufficiente a Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Maelle Frascari (CC Aniene) per conquistare il titolo iridato nel catamarano misto foiling Nacra 17.

Vittorio e Maelle raccolgono il testimone da un’altra coppia azzurra, Ruggero Tita (Fiamme Gialle), Caterina Marianna Banti (CC Aniene), campioni mondiali uscenti, i quali hanno onorato il titolo vincendo la Medal Race.

La giornata finale di un mondiale intensissimo è iniziata al mattino con le ultime due manche di Finale, servite a definire la classifica e la griglia dei primi 10 per la Medal Race. Con vento forte e mare formato, sono state regate impegnative e combattute, ricche di colpi di scena. Bissaro e Frascari (12-1) hanno vinto con distacco la seconda consolidando la posizione. Grande ritorno per Ruggero Tita e Caterina Banti che con due ottime manche (2-5) si sono assicurati il posto nella Medal Race.

CRONACA DELLA MEDAL RACE AD ALTA TENSIONE

La Medal si è corsa nel primo pomeriggio, sul campo di regata più sotto costa, con la skyline cittadina di Auckland a fare da sfondo, vento sempre medio-forte e rafficato, e mare un po’ più calmo. Ottima partenza per Ruggero Tita e Caterina Banti, che hanno preso subito la testa della flotta, per non lasciarla più fino all’arrivo. Una vittoria importante a chiusura di un mondiale difficile per i campioni uscenti, costellato da errori e tanta sfortuna, compresi la rottura di una deriva e di un gennaker.

Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, leader della classifica con la pettorina gialla, hanno bordeggiato bene nella prima bolina, inserendosi nel gruppo dei primi della Medal, e con i due avversari diretti abbastanza lontani. Nel primo lato di poppa i salti di vento hanno rimescolato le posizioni. I danesi Cenholt e Lubeck, in classifica generale staccati di 1 solo punto, hanno recuperato e affiancato gli azzurri Bissaro e Frascari. E’ il duello-chiave: chi arriva davanti tra i due è campione del mondo.

Da quel momento è iniziata una Medal emozionante, un vero e proprio match-race, barca contro barca, proseguito nella seconda bolina, con virate continue e uno stretto marcamento degli azzurri sui danesi, e nella poppa fino all’arrivo. Vittorio e Maelle hanno badato a controllare i danesi, l’unico ostacolo tra loro e il titolo, senza fare errori e anche lasciando passare altri concorrenti. All’arrivo gli azzurri sono settimi e i danesi ottavi, rispettivamente oro e argento iridati. Decimi gli australiani Waterhouse e Darmanin, bronzo.

NUOVA COPPIA IRIDATA

Vittorio Bissaro e Maelle Frascari coronano col titolo mondiale una stagione di vertice, nella quale tra l’altro hanno vinto la finale di Coppa del Mondo a Marsiglia e chiuso al 2° posto le settimane di Kiel e Palma d Maiorca e al 6° l’Europeo in Gran Bretagna. Per il timoniere veronese, Ingegnere aeronautico, è il risultato più importante della carriera sportiva velica, tutta vissuta sui catamarani, culminata con il 5° posto alle Olimpiadi di Rio 2016.

La prodiera Maelle Frascari, romana, ha iniziato la vela sul windsurf, per poi passare all’attività agonistica sul Laser, che ha lasciato nel 2017 per la prua del catamarano Nacra 17 foiling. Il titolo è anche un premio ai sacrifici e al carattere di due atleti che nel corso delle ultime due stagioni hanno dovuto superare momenti difficili per una serie di infortuni che ne hanno rallentato la preparazione costringendoli a saltare appuntamenti importanti, senza mai mollare.

I tre podi del Mondiale di Auckland e la classifica finale degli equipaggi italiani nelle tre classi.

NACRA 17 misto

ORO – Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (ITA)

ARGENTO – Lin Cenholt e Cp Lubeck (DEN)

BRONZO – Jason Waterhouse e Lisa Darmanin (AUS)

GLI ITALIANI

7 Ruggero Tita e Caterina Banti

18 Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi

29 Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei

49er FX femminile

ORO – Annemiek Bekkering e Annette Duetz (NED)

ARGENTO – Martine Grael e Kahena Kunze (GRA)

BRONZO – Ida Marie Baad Nielsen e Marie Thusgaard Olsen (DEN)

LE ITALIANE

21 Alexandra Stalder e Silvia Speri

22 Carlotta Omari e Matilda Distefano

25 Margherita Porro e Sveva Carraro

28 Maria Ottavia Raggio e Jana Germani

34 Francesca Bergamo e Alice Sinno

49er maschile

ORO – Peter Burling e Blair Tuke (NZL)

ARGENTO – Erik Heil e Thomas Ploessel (GER)

BRONZO – Dylan Fletcher-Scott e Stuart Bithell (GBR)

GLI ITALIANI

28 Jacopo Plazzi e Giacomo Cavalli

37 Simone Ferrarese e Valerio Galati

39 Uberto Crivelli Visconti e Gian Marco Togni

DICHIARAZIONI DEL GIORNO

VITTORIO BISSARO – Nacra 17, timoniere campione del mondo

“Che dire!? Un’emozione incredibile, sono ancora un po’ frastornato, senza parole, faccio fatica a crederci, mi sento tanto leggero, come se mi fossi tolto un peso, come aver compiuto un compito che andava fatto, dopo una settimana nella quale stavamo andando davvero forte. Leggerezza, felicità e spensieratezza!

Questa vittoria la dedico a Giulia, mia moglie, perchè mentre io giro il mondo e vivo queste emozioni fortissime, insieme a Maelle, seguendo questo obiettivo sportivo che è una cosa un po’ particolare, lei dietro le quinte mi da sempre un grande supporto, accetta il mio mestiere, e sono sicuro che non è una cosa facile. E’ stata importante: in un momento difficile durante questo campionato avevo bisogno di un supporto e lei è riuscita a darmelo, dandomi quella energia e quella lucidità in più che mi ha permesso di tenere botta fino alla fine e portare a casa questa bellissima vittoria.”

MICHELE MARCHESINI – Direttore Tecnico Squadra Olimpica FIV

“Una Medal Race emozionante, un risultato eccezionale, Bissaro e Frascari vincono il mondiale, è il secondo consecutivo per l’Italia in questa classe. I due ragazzi hanno fatto una settimana eccezionale, hanno tenuto di testa, sia Vittorio che Maelle. Ci sono stati alti e bassi per tutti gli equipaggi nelle varie prove, ma quello che paga come dico sempre è la solidità, la costanza. Siamo molto soddisfatti. Bellissima anche la rimonta di Tita e Banti, credo abbiano la migliore classifica delle Finali, e hanno vinto la Medal Race oggi. Quindi tanta base per continuare a lavorare, abbiamo un altro Mondiale tra soli due mesi in Australia e poi le Olimpiadi: ci siamo!”

GABRIELE BRUNI – Tecnico Nacra 17

“Sono felicissimo! Vittorio e Maelle campioni del mondo! Hanno fatto una Medal eccezionale, veramente mi convinco sempre di più che la testa è la cosa più importante in un atleta, perché a questo punto sono tutti fortissimi, tutti allo stesso livello, e loro hanno gestito la loro testa in un modo perfetto. Anche Ruggero e Caterina hanno vinto la Medal egregiamente, hanno dimostrato che l’Italia sul Nacra 17 è fortissima. Andiamo avanti così. Continueremo ad allenarci, tra due mesi c’è ancora un Mondiale, cercheremo di vincere anche quello!”

I TITOLI MONDIALI DI CLASSI OLIMPICHE NELLA STORIA DELLA VELA ITALIANA

Quello di Vittorio Bissaro e Maelle Frascari è il mondiale numero 19 della storia della vela olimpica italiana da sempre. Ecco la lista completa.

1953 STAR, AGOSTINO STRAULINO – NICO RODE

1953 DRAGONE, SERGIO SORRENTINO, PIERO GORGATTO e ANNIBALE PELASCHIER

1954 STAR, AGOSTINO STRAULINO – NICO RODE

1956 STAR, AGOSTINO STRAULINO – NICO RODE

1959 FLYING DUTCHMAN, MARIO CAPIO – TULLIO PIZZORNO

1975 TEMPEST, GIUSEPPE MILONE – ROBERTO MOTTOLA

1984 STAR, GIORGIO DODO GORLA – ALFIO PERABONI

1985 470, TOMMASO CHIEFFI – ENRICO CHIEFFI

1989 WINDSURF, ALESSANDRA SENSINI

1990 WINDSURF, ALESSANDRA SENSINI

1991 STAR, ROBERTO BENAMATI – MARIO SALANI

1991 TORNADO, GIORGIO ZUCCOLI – ANGELO GLISONI

1996 STAR, ENRICO CHIEFFI – ROBERTO SINIBALDI

2000 WINDSURF, ALESSANDRA SENSINI

2003 470, GABRIO ZANDONA’-ANDREA TRANI

2004 WINDSURF, ALESSANDRA SENSINI

2005 WINDSURF, ALESSANDRA SENSINI

2008 WINDSURF, ALESSANDRA SENSINI

2015 49er FX, GIULIA CONTI – FRANCESCA CLAPCICH

2018 NACRA 17, RUGGERO TITA E CATERINA BANTI

2019 NACRA 17, VITTORIO BISSARO E MAELLE FRASCARI

STAFF TECNICO FEDERALE

Lo staff tecnico FIV ai Mondiali 49er-FX-Nacra 17 di Auckland è composto dal Direttore Tecnico Michele Marchesini, dai tecnici Gabriele Bruni, Luca De Pedrini, Gianfranco Sibello e Daniel Loperfido, dal fisioterapista Luciano Marchese e dal Rule Advisor Luigi Bertini. Ad Auckland presente anche il presidente federale Francesco Ettorre.

SUPPORTI METEO

La squadra italiana si è assicurata due significative collaborazioni in vista dei Mondiali: le previsioni meteo personalizzate saranno a cura di Roger Badham, storico meteorologo kiwi, oggi in forza a Emirates Team New Zealand, che già in passato ha lavorato per la vela italiana. E il local expert Dan Slater, recentemente nominato velista dell’anno in Nuova Zelanda, ha realizzato su richiesta del DT azzurro Marchesini un “playbook” con una guida ai segreti del golfo di Hauraki, approfondita anche in una serie di uscite in mare insieme ai tecnici federali.

GLI EQUIPAGGI ITALIANI

CLASSE NACRA 17

Ruggero Tita (Fiamme Gialle), Caterina Marianna Banti (CC Aniene)

Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre), Maelle Frascari (CC Aniene)

Lorenzo Bressani (CC Aniene), Cecilia Zorzi (Marina Militare)

Gianluigi Ugolini, Maria Giubilei (Compagnia della Vela di Roma)

CLASSE 49er

Uberto Crivelli Visconti, Gianmarco Togni (Marina Militare)

Simone Ferrarese (CV Bari), Valerio Galati (LNI Trani)

Jacopo Plazzi (CC Aniene), Giacomo Cavalli (CV Gargnano)

CLASSE 49er FX

Carlotta Omari (Sirena CNT), Matilda Distefano (Triestina Vela)

Maria Ottavia Raggio (CV La Spezia), Jana Germani (Sirena CNT)

Francesca Bergamo (YC Adriaco), Alice Sinno (Fiamme Azzurre)

Margherita Porro (CV Arco), Sveva Carraro (Aeronautica Militare)

Alexandra Stalder (CN Bardolino), Silvia Speri (FV Peschiera)

