Successo in trasferta per il Tricenter Amatori Basket Messina ( 74-55) sul campo di Aci Bonaccorsi

Importante successo in trasferta per il Tricenter Amatori Basket Messina che vince 74-55 sul campo di Aci Bonaccorsi e raggiunge quota 6 punti lasciando i padroni di casa all’ultima posizione.

La formazione di coach Restanti dopo un primo quarto in cui contro la difesa a zona dei padroni di casa ha avuto qualche difficoltà si è progressivamente sciolta e ha chiuso avanti di 7 punti all’intervallo legittimando il successo con un terzo quarto da 23-13 che ha indirizzato il match; nell’ultimo parziale i nero-arancio hanno gestito il vantaggio senza troppi affanni portando a casa la vittoria. Apre le marcature Scerra, poi Messina ribalta con un libero di Spanò e la tripla di Maggio (2-4), tanti gli errori al tiro, Spanò impatta a quota 6, poi Aci Bonaccorsi allunga sul 13-8, ricuce Ioppolo con due liberi e un canestro per il 13-12. Tipla di Cannata a cui risponde Failla, a segno dall’arco anche De Gaetano, partita che si accende, dal 18 pari Messina incamera un parziale di 8-0 con Criscenti, 4 di De Geatano e Maggio, chiudendo avanti all’intervallo 23-30. La tripla di Maggio vale il +10, Zaccone ben servito lo mantiene dalla lunetta, coach Bruni deve lasciare la panchina al 15′ per somma di tecnici (uno personale e due alla panchina), Bonfiglio e Cannata con due triple spediscono l’Amatori a +15 e replicano in finale di tempo la sequenza delle segnature per il 36-53 che chiude il parziale.

Ultimi dieci minuti in cui i padroni di casa provano a rientrare nel punteggio ma coach Restanti che impiega tutti i 12 giocatori a disposizione trovando contributi importanti da ognuno vede i suoi mantenere la distanza di sicurezza, un gioco da tre punti di Bonfiglio vale il +20, è proprio il numero 8 a segnare poi il massimo vantaggio di serata sul 49-72 (+23), col match che termina 55-74. Vittoria come detto fondamentale nella corsa salvezza per il Tricenter che con 6 punti sull’ultimo posto potrà affrontare con tranquillità la seconda trasferta consecutiva a Mascalucia per chiudere il 2019 nel derby col Savio.

Tabellino:

Aci Bonaccorsi – Tricenter Amatori Messina 55-74

Aci Bonaccorsi: Minardi 12, Sciuto 1, Fraticelli 5, Scerra 7, Russo,Spampinato 10, Grasso 2, Corbo 3, Malfitana, Catalano 2, Failla 12, Cusumano 1.

Allenatore: Bruni. Assistente: Brischetto

Tricenter Amatori Messina: Panarello, Rizzo, Criscenti 2, Bonfiglio 17, Cannata 10, Spanò 8, Zaccone 4, Valitri, De Gaetano 7, Agrillo, Maggio 20, Ioppolo 6.

Allenatore: Restanti. Assistente: Franciò

Parziali: 13-12, 10-18 (23-30), 13-23 (36-53), 19-21 (55-74).

Usciti per cinque falli: Spampinato

Arbitri: Salvatore Arbace di Ragusa (RG) e Francesco Giunta di Ragusa (RG)

