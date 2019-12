Sergio Massidda è Campione Europeo Youth L’Azzurro a Eilat vince il titolo (cat. 55 kg) conquistando anche gli ori di specialità

Sergio Massidda vince il titolo di Campione Europeo Youth a Eilat, in Israele, nella categoria 55 kg. L’Azzurro vince non solo l’oro nel totale con 232 kg, ma anche nello strappo, con 107 kg, e nello slancio con 125 kg. Così, dopo il titolo di Campione del Mondo Youth e poi quello di Campione del Mondo Junior, Sergio Massidda corona il 2019 sul fronte internazionale con il titolo che gli mancava, quello di Campione Europeo Youth.

La gara – Una gara perfetta per l’atleta dell’Esercito, che inanella 4 prove valide su altrettante fatte. Sergio Massidda entra in gioco per ultimo insieme al russo Albert Sharkov, entrambi con 102 kg, ma Sharkov riesce a tenere il ritmo dell’Azzurro solo per due prove. Entrambi entrano in gara infatti con 102, poi Massidda piazza i 105, superato dal russo a 106 anche se con grande difficoltà; alla terza prova Massidda ingrana la quinta sollevando 107 e questa volta il russo non riesce a stargli dietro e fallisce la sua prova a 108. Nello slancio Massidda fa gara a sé: il sardo entra in gara quando ormai tutti avevano fatto il loro gioco, e si erano fermati a quota 123. La prima prova a 125 lascia tutti gli avversari dietro e non occorre più tornare in pedana. Massidda rinuncia alle ultime 2 prove, mantenendo i suoi 232 di totale che gli valgono il titolo. L’argento andrà poi proprio al russo Sharkov con 227, bronzo al rumeno Krupla con 223.

Le dichiarazioni – “Finalmente, era il titolo che mi mancava! – dice contento Sergio Massidda dopo i controlli antidoping a fine gara – nello strappo me la sono dovuta vedere con il russo ma ci ho creduto sin dall’inizio, sapevo che potevo farcela e ho mantenuto la concentrazione. Poi nello slancio sapevo che potevo segnare il vero divario e così è stato. Adesso però voglio chiudere il 2019 in bellezza con gli Assoluti della prossima settimana a Roma”.

Com. Stam.