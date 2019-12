Domani 9 dicembre, gli ultimi appuntamenti della rassegna: di mattina la cittadinanza onoraria in contumacia a Paolo Dall’Oglio, nel pomeriggio l’incontro con la scrittrice Hoda Barakat Palazzo delle Aquile ore 11 | Institut Français ore 17

Palermo, 8 dicembre 2019. Si conclude domani, 9 dicembre, “La Parola alla Siria. Voci creative di donne in esilio”, la rassegna di incontri ideata e organizzata da UDIPalermo onlus all’interno della sezione “Parola” di BAM (Biennale Arcipelago Mediterraneo).

Due gli appuntamenti della giornata: alle ore 11 a Palazzo delle Aquile, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando assegnerà la cittadinanza onoraria in contumacia a Paolo Dall’Oglio, alla presenza della sorella Francesca. Al prete gesuita sabato mattina l’UdiPalermo ha dedicato un omaggio al Cinema Rouge et Noir, raccontando ai ragazzi delle scuole l’operato di Dall’Oglio in Siria all’insegna dell’incontro delle religioni grazie alle testimonianze di Francesca Dall’Oglio e di Giancarlo Gaeta, storico del Cristianesimo antico presso l’Università di Firenze e curatore di numerose edizioni di opere di Simone Weil per Adelphi.

Sempre domani ma nel pomeriggio – alle 17 all’Institut Français (Cantieri Culturali della Zisa) – è in programma invece l’incontro con Hoda Barakat, la scrittrice mediorientale più apprezzata e premiata degli ultimi anni. Giornalista e traduttrice, Barakat è nata in Libano e vive a Parigi dal 1989. In Francia è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine delle arti e delle lettere nel 2002 e dell’Ordine nazionale al merito nel 2008. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Al Owais e solo pochi mesi fa con il suo ultimo romanzo Corriere di notte (2019) ha vinto l’International Prize for Arabic Fiction, il più importante premio per la letteratura araba. Fra le sue opere tradotte in italiano: Malati d’amore (1997), L’uomo che arava le acque (2003), Lettere da una straniera (2006).

Dialogherà con lei Samuela Pagani, docente di Lingua e letteratura araba all’Università del Salento con esperienze di ricerca a Damasco, Il Cairo e Parigi e traduttrice dei libri di Hoda Barakat. Porterà i saluti il presidente dell’ Institut Français, Éric Biagi. Coordina: Mirella Cassarino.

