Bleu de Chanel lancia SportFair 2.0, il bello dello sport si tinge di blu

Un taglio con il passato per proiettarsi al futuro, nasce SportFair 2.0: un giornale dotato di una nuova veste grafica e di maggiore velocità di navigazione, che permettono al lettore di non perdersi nulla del mondo dello sport. Il lancio della nuova versione è sposato dal prestigioso marchio Chanel, che ha legato il noto profumo “Bleu de Chanel” al nuovo SportFair

SportFair si rinnova, taglia con il passato per proiettarsi al futuro, aggiungendo contenuti esclusivi ed originali ad un giornale sempre più aggiornato e al passo con i tempi. Notizie, approfondimenti e storie raccontate in modo ‘fair’ all’interno di una veste grafica completamente rinnovata, che permette all’utente di navigare in maniera molto più semplice e fluida all’interno del sito, trovando ogni notizia a portata di clic su https://www.sportfair.it/.

Contenuti inediti, interviste, approfondimenti e tante fotogallery: sono questi i fiori all’occhiello del giornale pronto ad oltrepassare i canoni della bellezza e dell’originalità. Più news e una maggiore attenzione alla homepage, completamente rivista in meglio rispetto al passato. Un template scelto con maniacale attenzione, per permettere all’utente di navigare con semplicità e chiarezza, sposando la sua curiosità con la fluidità del sito. Particolare cura dedicata anche alle foto, che abbelliscono ed esaltano la grafica di SportFair 2.0, che punta ad essere uno dei giornali più chic del web.

Queste novità sono state premiate dal prestigioso marchio Chanel, che ha deciso di legare il proprio prodotto ‘Bleu de Chanel’ al lancio del nuovo SportFair. Una partnership importante che conferma l’autorevolezza di quelli che sono gli obiettivi che la redazione intende raggiungere, come sottolineato dall’Ing. Fabrizio Spinelli, editore di SportFair: “Sono orgoglioso del fatto che il restyling del nostro giornale abbia come partner commerciale il prestigioso marchio Chanel, frutto di un gran lavoro da parte nostra e soprattutto della nostra consolidata sinergia con la concessionaria SportNetwork e del loro ingente e continuo impegno a trovare sponsor di qualità eccellente. Dopo quattro anni di crescita continua e ricchi di soddisfazione, abbiamo rinnovato il nostro sito con una grafica semplice e snella, a vantaggio dei contenuti e dei relativi approfondimenti. La linea editoriale rimarrà inalterata, ma con un focus più attento verso alcuni sport che nel corso del tempo sono diventati sempre più importanti per i nostri lettori”.

La mission di SportFair è quella di raccontare le sfaccettature più sane, belle e originali dello sport. A confermarlo è il Direttore Peppe Caridi: “Dall’autunno del 2015 abbiamo iniziato a raccontare il bello dello sport ed oggi essere un importante punto di riferimento per gli sportivi di tutti i livelli è un orgoglio che ci onora e, al tempo stesso, ci stimola a lavorare sempre meglio, in tempi difficili per l’informazione sul web. La Redazione lavora ogni giorno a stretto contatto con gli ambienti sportivi di tutti i livelli e ne evidenzia le novità e particolarità più curiose e originali: non solo notizie, ma focus e approfondimenti sui temi più stuzzicanti di tutti gli sport. Nella nuova versione del giornale diamo ampio risalto alle ‘Storie di Sport’, cavallo di battaglia che ha costruito l’identità di SportFair, raccontando emozioni e realtà quotidiane legate al mondo dello sport. Pagine a volte commoventi e spesso sorprendenti e uniche, che stimolano e amplificano la passione che muove ogni sport. Adesso siamo proiettati al 2020 che sarà un anno speciale con gli Europei di Calcio, che si disputeranno anche in Italia, e soprattutto le Olimpiadi di Tokyo a cui riserveremo uno ‘Speciale’ molto approfondito. Siamo convinti che Sport Fair 2.0 ci consentirà di promuovere e presentare al meglio i nostri contenuti editoriali“.

Com. Stam.