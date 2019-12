ARCO Coppa Italia Giovanile: vincono Arcieri Curtis Vadi

Federazione Italiana Tiro con l’Arco XVII Coppa Italia Centri Giovanili Gerenzano (Va), 7-8 dicembre 2019 Gli Arcieri Curtis Vadi vincono la Coppa Italia Giovanile

Spettacolari le fasi conclusive della XVII Coppa Italia Centri Giovanili disputate al Palazzetto dello Sport di Gerenzano (Va). S’impongono per la prima volta gli Arcieri Curtis Vadi, argento per i lombardi Arcieri Bosco delle Querce e terzo posto pari-merito per Arcieri Tre Torri e Malin Archery Team.

Il ritorno della Coppa Italia Centri Giovanili a Gerenzano è coinciso con una spettacolare fase finale di gara che ha incoronato per la prima volta la società Arcieri Curtis Vadi. La compagine friulana di Cordovado scrive il suo nome nell’albo d’oro della competizione che vedeva in gara le migliori 16 società italiane che curano in maniera particolare il settore giovanile in un’atmosfera che solo questa manifestazione riesce ad avere, grazie al chiassoso e colorato contributo sugli spalti delle tifoserie di ogni squadra che, per tutto l’arco della giornata, non hanno risparmiato cori, coreografie e applausi a non finire rendendo caldissimo l’ambiente durante tutti i match. In gara per ogni team sei atleti e una riserva appartenenti alle classi Giovanissimi, Allievi e Juniores (solo al primo anno di quest’ultima categoria) che si sono sfidati con gli scontri diretti dopo le 30 frecce di qualifica che hanno composto il tabellone dei gironi all’italiana.Le prime due classificate di ogni girone dopo la prima fase eliminatoria hanno passato il turno per andarsi a giocare l’accesso alle semifinali, mentre tutte le altre hanno continuato a darsi battaglia per comporre il resto della classifica. A guadagnarsi le semifinali dopo un percorso eccellente sono state da una parte gli emiliano romagnoli del Malin Archery Team e i lombardi Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo, rispettivamente prima e seconda; dall’altra parte del tabellone hanno primeggiato i lombardi Arcieri Bosco delle Querce e gli Arcieri Curtis Vadi del Friuli Venezia Giulia. La sconfitta in semifinale ha portato il bronzo pari-merito al Malin Archery Team e agli Arcieri Tre Torri e questi ultimi, oltre a guadagnarsi il terzo gradino del podio, hanno anche vinto il premio per la miglior tifoseria che si è distinta per aver offerto il sostegno più colorito, divertente e allo stesso tempo corretto ed educato senza mai essere eccessivamente chiassoso. Ma il clou della giornata è arrivato al momento della sfida finale tra gli Arcieri Curtis Vadi (Filippo Concato, Dorotea Falcone, Giada Fiorot, Giulia Kanitz, Georgia Neri, Natasha Neri, Joshua Perosa e i tecnici Lorenzo Artuso e Carmine Fiorito) e degli Arcieri Bosco delle Querce (Luca Bergamo, Camilla Bergamo, Marco Grassi, Chiara Pavone, Beatrice Prandini, Giorgia Rota, Sioli William e i tecnici Graziano Giaccheri e Mark Mikhylovskiy).Il match è rimasto in equilibrio fino alla seconda volée, ma il Curtis Vadi è stato bravo a sfruttare gli unici due errori commessi dagli avversari e, nonostante il ritorno dei lombardi nell’ultima frazione di gara, i bianco-arancioni sono riusciti ad amministrare il vantaggio andando così a festeggiare sul primo gradino del podio.

LA CLASSIFICA FINALE

1 Arcieri Curtis Vadi

2 Arcieri Bosco delle Querce

3 Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo

3 Malin Archery Team

5 Arcieri del Piave

6 Arcieri Decumanus Maximus

7 Arcieri Città di Terni

8 Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

9 Arcieri Thyrus

10 Arcieri del Roccolo

11 Arcieri di Santo Stefano

12 Arco Club Riccione

13 Kappa Kosmos Rovereto

14 Arcieri Varian

15 Arcieri del Doge

16 Arcieri dell’Airone

ALBO D’ORO COPPA ITALIA CENTRI GIOVANILI

2003 – Compagnia Arcieri Del Sole

2004 – Kosmos Rovereto

2005 – Arcieri Iuvenilia

2006 – Arcieri Iuvenilia

2007 – Arcieri Iuvenilia

2008 – Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

2009 – Compagnia Arcieri Del Sole

2010 – Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

2011 – Arcieri del Piave

2012 – Arcieri del Piave

2013 – Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

2014 – Arcieri Marano

2015 – Arcieri Decumanus Maximus

2016 – Arcieri Decumanus Maximus

2017 – Arcieri Torrevecchia

2018 – Arcieri di Santo Stefano

2019 – Arcieri Curtis Vadi

IL LINK ALLE DIRETTE STREAMING DELLA COMPETIZIONE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe_Dn-FBfDDNl_UU_BmcYIIlPiLrfzht4

1 Gli Arcieri Bosco delle Querce durante la finale

2 Gli Arcieri Curtis Vadi durante la fionalissima

3 Malin Archery Team in azione durante la semifinale

4 Gli Arcieriv Tre Torri in azione durante la semifinale

5 Il podio della Coppa Italia Centri Giovanili