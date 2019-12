Sul campo dell’Orlandina Lab la ZS Group Messina punta al sesto successo consecutivo

La ZS Group Messina scende in campo nel primo dei due anticipi dell’undicesima giornata del campionato di serie C Silver.

I ragazzi del presidente Massimo Zanghì faranno visita all’Orlandina Lab, formazione che occupa l’ultima posizione in graduatoria. I giovani paladini non hanno ancora ottenuto il primo successo in campionato, ma rispetto all’inizio di stagione stanno, di partita in partita, migliorando il loro rendimento. Segno che il rinnovato roster affidato a coach Brignone, nonostante la mancanza di esperienza, si sta adeguando al campionato. Non a caso i protagonisti di questa giovanissima formazione sono il play Ravì (15.2 ppg) e il lungo Klanskis (16.3 ppg), che facevano parte del roster dell’anno scorso.

I peloritani, dopo l’ottima prestazione fornita nel derby contro l’Or.Sa. Barcellona, che ha allungato a cinque la serie di successi consecutivi, puntano ad eguagliare il record di sei vittorie di fila in C Silver, stabilito nella scorsa stagione. Anche se il pronostico vede favorita la Basket School Messina (lo dicono la classifica e i numeri tutti favorevoli ai giallorossi), non bisogna affatto snobbare gli avversari, come afferma coach Francesco Paladina: “Affronteremo la partita come tutte le altre anche e soprattutto per il rispetto verso noi stessi ed il nostro lavoro, nonché quello degli avversari. Stiamo facendo un bellissimo campionato, siamo tranquilli e lavoriamo tenendo altissima la concentrazione senza pensare a chi abbiamo davanti, ma solo ad affrontare un’altra partita di campionato”. Una vittoria a Capo d’Orando permetterebbe al team allenato dal duo Sidoti-Paladina di consolidare la terza posizione in classifica e rimanere in scia alle battistrada Virtus Ragusa e Alfa Catania, impegnate rispettivamente ad Adrano e Acireale.

Appuntamento per gli appassionati alle ore 18:30 di sabato 7 dicembre 2019, al “PalaFantozzi” di Capo d’Orlando, per Orlandina Lab – ZS Group Messina. Dirigeranno il match i signori Arturo Tartamella e Vito Messina di Trapani. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 18:20 circa sulla pagina Facebook della Basket School Messina all’indirizzo https://www.facebook.com/basketschoolmessina/.

