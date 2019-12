Calcio: Serie D: il programma della 15ª giornata (17ª gironi B e C), domani otto anticipi

Roma, 6 dicembre 2019 – La Serie D scende in campo nel weekend per la 15ª giornata di campionato, la 17ª nei gironi a venti squadre B e C.

Il turno si aprirà domani con i seguenti anticipi alle ore 14.30: nel girone B Bolzano-Milano City, nel girone F Chieti-Jesina (presso Comunale di Ortona), Montegiorgio-Tolentino, Olympia Agnonese e Sangiustese-Campobasso, nel girone G Team Nuova Florida-Turris e nel girone H Taranto-Nocerina e Brindisi-Agropoli (ore 15).

Le altre partite si giocheranno domenica 8 dicembre con calcio d’inizio alle ore 14.30 ad eccezione di Casale-Seravezza (A, ore 15), Tamai-Vigasio (C, ore 15), Flaminia-Ponsacco (E, ore 15), Audace Cerignola-Gravina (H, ore 15) e Bitonto-Fidelis Andria (H, ore 15.30). Variazione di campo per Città di Anagni-Latte Dolce (G), in programma al Comunale di Paliano.

Anche questa settimana torna l’appuntamento con “D come Domenica”, il format radiofonico dedicato al Campionato d’Italia in diretta dalle ore 18 alle 19.30 su Spreaker (CLICCA QUI) per approfondimenti e servizi dedicati a cura del pool di corrispondenti.

Designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Vado (William Villa di Rimini), Borgosesia – Fezzanese (Carlo Palumbo di Bari), Casale – Seravezza Pozzi (Matteo Mori di La Spezia), Ghivizzano – Verbania (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Ligorna – Prato (Marco Sicurello di Seregno), Lucchese – Lavagnese (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Real Forte Querceta – Caronnese (Leonardo Mastrodomenico di Policoro), Sanremese – Fossano (Dario Madonia di Palermo), Savona – Chieri (Luca Capriuolo di Bari)

Girone B: Seregno – Ponte San Pietro (Mattia Ubaldi di Roma 1), Arconatese – Inveruno (Andrea Rizzello di Casarano), Brusaporto – Levico Terme (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Dro – Caravaggio (Mauro Stabile di Padova), Legnano – Nibionnoggiono (Valerio Vogliacco di Bari), Sondrio – Pro Sesto (Gianluca Grasso di Ariano Irpino), Tritium – Castellanzese (Michael Poto di Mestre), Villa Valle – Scanzorosciate (Francesco Burlando di Genova), Virtus Bolzano – Milano City (Stefano Grassi di Forli’), Virtus Ciseranobergamo – Folgore Caratese (Domenico Leone di Barletta)

Girone C: Mestre – Luparense (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Caldiero Terme – Campodarsego (Abdoulaye Diop di Treviglio), Montebelluna – Union Clodiense Chioggia (Gianmarco Vailati di Crema), Chions – Adriese (Giorgio Vergaro di Bari), Delta Rovigo – San Luigi (Gianluca Renzi di Pesaro), Este – Cjarlins Muzane (Ilaria Bianchini di Terni), Legnago Salus – Cartigliano (Mauro Gangi di Enna), Tamai – Vigasio (Claudio Campobasso di Formia), Union Feltre – Ambrosiana (Andrea Valentini di La Spezia), Villafranca Veronese – Belluno (Fabio Franzo’ di Siracusa)

Girone D: Alfonsine – Mantova (Giuseppe Rispoli di Locri), Breno – Fanfulla (Alessio Marra di Mantova), Calvina Sport – Lentigione (Deborah Bianchi di Prato), Ciliverghe Mazzano – Sasso Marconi Zola (Carlo Virgilio di Agrigento), Correggese – Crema (Riccardo Leotta di Acireale), Progresso – Fiorenzuola (Alessio Angiolari di Ostia Lido), Sammaurese – Forli’ (Michele Molinaroli di Piacenza), Savignanese – Mezzolara (Stefano Foresti di Bergamo), Vigor Carpaneto – Sporting Franciacorta (Silvia Gasperotti di Rovereto)

Girone E: Aglianese – Foligno (Enrico Gigliotti di Cosenza), Aquila Montevarchi – San Donato Tavarnelle (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Scandicci – Bastia (Davide Gandino di Alessandria), Flaminia – Ponsacco (Ermal Bullari di Brescia), Cannara – Albalonga (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Follonica Gavorrano – Tuttocuoio (Fabrizio Pacella di Roma 2), Grassina – Sporting Trestina (Luca Selvatici di Rovigo), Monterosi – Sangiovannese (Gilberto Gregoris di Pescara), Pomezia – Grosseto (Aleksandar Djurdjevic di Trieste)

Girone F: Atletico Terme Fiuggi – Vastogirardi (Francesco Gai di Carbonia), Chieti – Jesina (Ignazio Crescenti di Trapani), Matelica – Vastese (Andrea Ancora di Roma 1), Montegiorgio – Tolentino (Andrea Zambetti di Lovere), Olympia Agnonese – Pineto (Julio Milan Silvera di Valdarno), Real Giulianova – S.nicolo Notaresco (Andrea Calzavara di Varese), Recanatese – Porto S.elpidio (Luca De Angeli di Milano), San Marino – Avezzano (Davide Faraon di Conegliano), Sangiustese – Campobasso (Senthuran Lingamoorthy di Genova)

Girone G: Arzachena Academy – Trastevere (Davide Giacometti di Gubbio), Cassino – Lanusei (Simone Di Renzo di Bolzano), Citta di Anagni – Latte Dolce (Simone Gauzolino di Torino), Latina – Academy Ladispoli (Andrea Zanotti di Rimini), Muravera – Aprilia Racing (Giovanni Agostoni di Milano), Portici – Budoni (Marco Menozzi di Treviso), Pro Tor Sapienza – Ostiamare (Matteo Canci di Carrara), Team Nuova Florida – Turris (Gabriele Restaldo di Ivrea), Torres – Vis Artena (Marco Di Loreto di Terni)

Girone H: Audace Cerignola – Gravina (Enrico Gemelli di Messina), Bitonto – Fidelis Andria (Niccolo’ Turrini di Firenze), Brindisi – Agropoli (Edoardo Papale di Torino), Foggia – Gelbison (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Casarano – Citta di Fasano (Simone Pistarelli di Fermo), Grumentum – Francavilla (Valerio Pezzopane di L’Aquila), Nardo – Gladiator (Sebastian Petrov di Roma 1), Sorrento – Team Altamura (Francesco Cusumano di Caltanissetta), Taranto – Nocerina (Samuele Andreano di Prato)

Girone I: Biancavilla – San Tommaso (Gianluca Catanzaro di Catanzaro), Cittanovese – Roccella (Edoardo Gianquinto di Parma), Corigliano Calabro – Castrovillari (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Nola – Troina (Riccardo Galasso di Ciampino), Giugliano – Palmese (Domenico Mallardi di Bari), Fc Messina – Marina di Ragusa (David Guida di Torre Annunziata), Licata – Marsala (Alfredo Iannello di Messina), Palermo – Acireale (Valerio Crezzini di Siena), Savoia – Acr Messina (Francesco Lipizer di Verona)

