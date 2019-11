ZS Group Messina – Or.Sa. Barcellona, sfida di alta classifica da non perdere al PalaMili

La ZS Group Messina torna a giocare tra le mura amiche dopo la convincente prestazione di Comiso. Altro big match per i peloritani che ospitano la pari classifica Or.Sa. Barcellona. Le due formazioni, insieme all’Olympia Comiso, con 14 punti all’attivo, inseguono a due lunghezze le battistrada Alfa Catania e Virtus Ragusa.

La sfida si presenta molto equilibrata, l’Or.Sa. è una squadra giovane e talentuosa, ben allenata da Beto Manzo, che in trasferta ha ottenuto ben quattro vittorie. Il centro Bernath (18 ppg), il play Alberione (17.6 ppg) e l’ala Sindoni (13.4 ppg) sono i giocatori più prolifici. I barcellonesi vogliono dare seguito al successo di domenica scorsa ad Acireale, giunto dopo due sconfitte consecutive, per non perdere altro terreno rispetto alle prime della classe. Ma troveranno di fronte una squadra determinata, che vuole rimanere più a lungo possibile nelle zone alte della classifica. Il team allenato da Pippo Sidoti e Francesco Paladina punta al quinto successo consecutivo e vuole sfruttare il fattore campo. Anche se nella stagione precedente Barcellona si è aggiudicata i quattro incontri disputati, tra regular season e playoff, la ZS Group Messina ha le carte in regola per ottenere due punti fondamentali. Inoltre, le due squadre sono profondamente cambiate e i valori, rispetto allo scorso campionato, non sono più così distanti. In gare di questo tipo, è la difesa a fare la differenza. Warden e soci nelle ultime uscite sono apparsi più equilibrati, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Per questa ragione, lo staff tecnico peloritano, nel corso della settimana si è ancora soffermato sulla fase difensiva. Tra i motivi interessanti della sfida la presenza in campo, nelle file dei peloritani, degli ex Varotta e De Angelis, mentre dall’altra parte in forse la presenza di Mazzullo.

Al PalaMili si prevede una buona cornice di pubblico: appuntamento da non perdere per gli appassionati e tifosi peloritani, chiamati a sostenere gli scolari in questa sfida di alta classifica. La Basket School ricorda di aver promosso una raccolta di cibo (preferibilmente croccantini), coperte, copertine e cucce a favore degli amici a quattro zampe ospiti del “Rifugio Margherita“. I volontari dell’associazione si occupano dell’accoglienza di animali meno fortunati o abbandonati. A partire dalle ore 16 il PalaMili sarà a disposizione di coloro che volessero contribuire alla raccolta. Prima del match di serie C si svolgeranno delle gare di Minibasket tra la Basket School e la PCR Messina. Saranno i piccoli atleti delle due società a consegnare ai responsabili del centro di accoglienza quanto raccolto.

La palla a due del match tra ZS Group Messina e Or.Sa. Barcellona è prevista per le ore 18.00 di domenica 2 dicembre. Dirigeranno l’incontro gli arbitri ragusani Alessandro Lorefice e Francesco Giunta.

