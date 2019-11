Sala 7° nello slalom di Coppa Europa a Funesdalen: “Infortunio alle spalle, ho perduto il podio ad inizio gara”. Si impone Strasser in rimonta

Vittoria in rimonta per Linus Strasser nello slalom maschile di Funesdalen (Sve) che inaugurato la Coppa Europa di sci alpino. Il tedesco, terzo a metà gara, ha recuperato due posizioni nella seconda manche con il tempo complessivo di 1’30″73, grazie al quale ha preceduto il croato Istok Rodes di 27 centesimi, terza posizione per lo svedese Kristoffer Jakobsen a 1″03. Settimo posto per Tommaso Sala, il migliore azzurro di giornata.

Il lecchese, rientrato alle competizioni dopo un lungo periodo di stop per un grave infortunio ad una caviglia, aveva già dato segnali positivi domenica scorsa nello slalom di Coppa del mondo di Levi, dove aveva fallito la qualificazione alla seconda manche per pochi decimi. Stavolta ha disputato due manches costanti, per un piazzamento positivo. “Sono abbastanza contento per la prima gara di Coppa Europa dopo l’infortunio – ha dichiarato Sala -, ormai è soltanto un brutto ricordo. La pista era facile così come la neve, quindi siamo arrivati tutti molto vicini. Ho fallito il podio per appena 24 centesimi, me lo sono giocato all’inizio della prima manche, quando ho commesso un errore che mi ha fatto arrivare all’intermedio con 70 centesimi di svantaggio. Ci riproverò sabato”.

A punti finsicono anche Francesco Gori ventiquattresimo, Federico Liberatore venticinquesimo e Fabian Bacher ventiseiesimo, fuori dai trenta Pietro Canzio e Hans Vaccari, non qualificato per la seconda manche Tobias Kastlunger, ritirato Lorenzo Moschini. Sabato 30 novembre nuova occasione di riscatto per tutti con una nuova gara fra i pali stretti.

Ordine d’arrivo SL maschile Funesdalen (Sve):

1. Linus Strasser (Ger) 1’30″73

2. Istok Rodes (Cro) +0″27

3. Kristoffer Jakobsen (Sve) +1″03

4. Jonathan Nordbotten (Nor) +1″22

5. Luca Aerni (Svi) +1″25

5. Sebastian Holzmann (Ger) +1″25

7. Tommaso Sala (Ita) +1″27

8. Bjoern Brudevoll (Nor) +1″29

9. Juan Del Campo (Spa) +1″35

10. Luca Braathen (Nor) +1″39

10. Timon Haugan (Nor) +1″39

41. Pietro Canzio (Ita) +5″02

Hans Vaccari (Ita) ritirato nella 2a manche

Lorenzo Moschini (Ita) ritirato nella 2a manche

Tobias Kastlunger (Ita) non qualificato per la 2a manche

Com. Stam.