Eurotour: in Sudafrica Larrazabal non molla, E. Molinari recupera Nel Dunhill Championship, primo torneo del circuito 2020, lo spagnolo prova a vincere dopo 4 anni

Lo spagnolo Pablo Larrazabal ha mantenuto il comando con 205 (66 69 70, -11) colpi nell’Alfred Dunhill Championship, primo torneo della stagione 2020 dell’European Tour, che si sta svolgendo sul tracciato del Leopard Creek CC (par 72) a Malelane in Sudafrica, dove ha recuperato 24 posizioni Edoardo Molinari, 37° con 219 (74 73 72, +3), è rimasto assolutamente stabile Renato Paratore, 43° con 220 (74 71 75, +4), e ne ha perse 36 Lorenzo Gagli, 64° con 224 (74 70 80, +8).

Pablo Larrazabal, 36enne di Barcellona con quattro titoli sul circuito, si è propiziato l’occasione di tornare al successo dopo quattro anni con cinque birdie e tre bogey per il 70 (-2) che gli ha permesso di mantenere tre colpi di vantaggio sul primo inseguitore, l’olandese Wil Besseling, che ha mantenuto la seconda piazza con 208 (-8) e di lasciare a quattro il sudafricano Branden Grace (209, -7), vincitore nel 2015, che affiancava Besseling dopo 36 buche.

Hanno poche chances di competere per il titolo l’inglese Marcus Armitage e il sudafricano Zander Lombard, quarti con 211 (-5), mentre sono praticamente prossime allo zero le possibilità dell’altro sudafricano Charl Schwartzel, sesto con 212 (-4) di imporsi per la quinta volta in questo evento. Stesso score anche per il connazionale MJ Viljoen, per l’iberico Adrian Otaegui e per lo svedese Joel Sjoholm. Ha guadagnato qualcosa il grande campione di casa Ernie Els, 55° con 222 (+6), e comunque sempre applaudito e autore di giocate di alta classe.

Edoardo Molinari ha realizzato cinque birdie e altrettanti bogey per il 72 del par. Renato Paratore ha messo insieme tre birdie, due bogey e due doppi bogey per il 75 (+3) e giro da dimenticare in fretta per Lorenzo Gagli autore di un 80 (+8) con un birdie, due bogey, due doppi bogey e un triplo bogey. E’ uscito al taglio per un colpo Francesco Laporta, 72° con 148 (71 77, +4). Il montepremi è di 1.500.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – L’Alfred Dunhill Championship viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 1 dicembre, dalle ore 10,30 alle ore 15,30

Com. Stam.