CALCIO – Serie D, il programma e gli arbitri della 14ª giornata (16ª per i gironi B e C)

La Rappresentativa Serie D alla 72ª edizione della Viareggio Cup, Sibilia: “la Lega Nazionale Dilettanti non può mancare da questo tipo di appuntamenti”

Roma, 29 novembre 2019 – La Serie D scenderà in campo questo weekend per la 14ª giornata di campionato, la 16ª per i gironi B e C a venti squadre. Il turno si aprirà domani con due anticipi alle ore 14.30: si tratta di San Luigi-Union Feltre (girone C) e Team Nuova Florida-Torres (G). Le altre partite si giocheranno domenica 1 dicembre allo stesso orario con alcune eccezioni: alle ore 14 Turris-Arzachena (G), mentre alle 15 Fossano-Ghivizzano (A), Gelbison-Grumentum (H) e Città di Fasano-Taranto (H).Quattro le variazioni di campo: Folgore Caratese-Virtus Bolzano (B, Comunale di Verano Brianza), Porto Sant’Elpidio-Matelica (F, Comunale “Montevidoni” di San’Elpidio a mare), Vis Artena-Muravera (G, Comunale di Lariano) e San Tommaso-Fc Messina (I, Comunale “Fina” di Montemiletto). Per quanto riguarda la sfida del girone I Giugliano-Palermo, la Prefettura di Napoli ha disposto la divieta di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo.

Anche questa settimana torna l’appuntamento con “D come Domenica”, il format radiofonico dedicato al Campionato d’Italia in diretta dalle ore 18 alle 19.30 su Spreaker (CLICCA QUI) per approfondimenti e servizi dedicati a cura del pool di corrispondenti.

RECUPERI – Il Dipartimento Interregionale ha indicato il 4 dicembre la data del recupero di Milano City-Seregno (calcio d’inizio ore 14.30), gara valida per la 14ª giornata del girone B rinviata per impraticabilità del terreno di gioco.

RAPPRESENTATIVA SERIE D – Per la quindicesima volta consecutiva la Rappresentativa Serie D parteciperà alla Viareggio Cup, in programma dal 16 al 30 marzo 2020. In questa occasione, con l’abbassamento dell’età dei partecipanti, la selezione affidata a Giuliano Giannichedda si presenterà nella veste inedita di soli Under 18, con la possibilità prevista da regolamento di allargare la rosa a tre fuoriquota del 2001 e cinque prestiti del 2002.

«Siamo entusiasti di poter scrivere un nuovo capitolo nella storia della LND, non è un salto nel buio ma una scelta ponderata e condivisa tra dirigenza e staff – il commento del presidente Cosimo Sibilia – Cambiano le regole, ma non la sostanza: la Lega Nazionale Dilettanti non può mancare da questo tipo di appuntamenti, da due anni c’è un grande progetto sui nostri ragazzi che stiamo portando avanti con convinzione e la volontà di questa governance è quella di continuare a crescere»

«La Serie D accetta la ‘sfida’ e conferma la sua presenza in Versilia, d’altra parte Viareggio è un po’ la nostra seconda casa – aggiunge Luigi Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale e capo delegazione della Rappresentativa – Accogliamo questa modifica del regolamento come un’opportunità, intensificheremo ancor di più la nostra attività di scouting alla ricerca dei migliori talenti del campionato convinti di poter fare bene anche così nel confronto coi professionisti».

«Coraggio e fiducia nei nostri mezzi sono le armi a nostra disposizione, magari supportate da un pizzico di fortuna che non guasta mai – conclude il neo selezionatore Giuliano Giannichedda – Sono curioso di vederci alla prova in questo contesto inedito, il lavoro non sarà facile ma è sicuramente stimolante. Già da due mesi stiamo visionando tantissime partite e giocatori, sia da parte mia che dello staff c’è molta fiducia di poter costruire una squadra in grado di sostenere l’impegno»

Designazioni arbitrali

Girone A: Chieri – Ligorna (Francesco Zago di Conegliano), Caronnese – Lucchese (Alessio Schiavon di Treviso), Fezzanese – Bra (Gabriele Sacchi di Macerata), Fossano – Ghivizzano (Antonio Di Reda di Molfetta), Lavagnese – Vado (Daniel Cadirola di Milano), Prato – Casale (Simone Taricone di Perugia), Savona – Sanremese (Domenico Castellone di Napoli), Seravezza – Real Forte Querceta (Matteo Campagni di Firenze), Verbania – Borgosesia (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno)

Girone B: Caravaggio – Seregno (Domenico Mirabella di Napoli), Castellanzese – Brusaporto (Federico Cosseddu di Nuoro), Folgore Caratese – Virtus Bolzano (Mattia Nigro di Prato), Inveruno – Villa Valle (Lucio Felice Angelillo di Nola), Legnano – Virtus Ciseranobergamo (Alessandro Recchia di Brindisi), Levico Terme – Arconatese (Emanuele Tartarone di Frosinone), Milano City – Dro (Gabriele Gandolfo di Bra), Nibionnoggiono – Tritium (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Ponte San Pietro – Pro Sesto (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Scanzorosciate – Sondrio (Giuseppe Romaniello di Napoli)

Girone C: Adriese – Cartigliano (Stefano Milone di Taurianova), Ambrosiana – Mestre (Valerio Bocchini di Roma 1), Belluno – Chions (Nicolo’ Rodigari di Bergamo), Campodarsego – Legnago Salus (Raimondo Borriello di Arezzo), Cjarlins Muzane – Montebelluna (Graziella Pirriatore di Bologna), Luparense – Caldiero Terme (Nicolo’ Dorillo di Torino), San Luigi – Union Feltre (Luca Tagliente di Brindisi), Tamai – Este (Erminio Cerbasi di Arezzo), Union Clodiense Chioggia – Villafranca Veronese (Gianluca Delnotaro di Vco), Vigasio – Delta Rovigo (Vito Guerra di Venosa)

Girone D: Crema – Fiorenzuola (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Fanfulla – Savignanese (Matteo Mozzo di Padova), Forli’ – Breno (Giuseppe Sassano di Padova), Lentigione – Ciliverghe Mazzano (Fabrizio Ramondino di Palermo), Mantova – Correggese (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Mezzolara – Progresso (Pietro Campazzo di Genova), Sasso Marconi Zola – Alfonsine (Riccardo Fichera di Milano), Sporting Franciacorta – Calvina Sport (Simone Trevisan di Mestre), Vigor Carpaneto – Sammaurese (Lorenzo Maccarini di Arezzo)

Girone E: Albalonga – Sangiovannese (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza), Aquila Montevarchi – Aglianese (Alessandro Silvestri di Roma 1), Bastia – Monterosi (Giuseppe Vingo di Pisa), Foligno – Flaminia (Silvia Gasperotti di Rovereto), Ponsacco – Scandicci (Enrico Cappai di Cagliari), San Donato Tavarnelle – Pomezia (Valentina Finzi di Foligno), Sporting Trestina – Follonica Gavorrano (Dylan Marin di Portogruaro), Tuttocuoio – Cannara (Edoardo Gianquinto di Parma), Grosseto – Grassina (Filippo Colaninno di Nola)

Girone F: Avezzano – Real Giulianova (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Porto S.Elpidio – Matelica (Domenico Mallardi di Bari), Campobasso – Recanatese (Valerio Crezzini di Siena), Jesina – Atletico Terme Fiuggi (Ilaria Bianchini di Terni), Pineto – Montegiorgio (Sergio Palmieri di Conegliano), S.nicolo Notaresco – Chieti (Maurizio Barbiero di Campobasso), Tolentino – San Marino (Ettore Longo di Cuneo), Vastese – Olympia Agnonese (Marco Marchioni di Rieti), Vastogirardi – Sangiustese (Emanuele Ceriello di Chiari)

Girone G: Academy Ladispoli – Portici (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Aprilia Racing – Citta di Anagni (Guido Verrocchi di Sulmona), Budoni – Pro Tor Sapienza (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Latte Dolce – Cassino (Francesco D’Eusanio di Faenza), Ostiamare – Lanusei (Cristiano Ursini di Pescara), Team Nuova Florida – Torres (Thomas Bonci di Pesaro), Trastevere – Latina (Alessandro Cutrufo di Catania), Turris – Arzachena Academy (Francesco Cusumano di Caltanissetta), Vis Artena – Muravera (Stefano Peletti di Crema)

Girone H: Agropoli – Audace Cerignola (Giuseppe Mucera di Palermo), Bitonto – Foggia (Mario Perri di Roma 1), Citta di Fasano – Taranto (Roberto Lovison di Padova), Fidelis Andria – Sorrento (Antonio Monesi di Crotone), Francavilla – Casarano (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Gelbison – Grumentum Vald’Agri (Angelo Tomasi di Lecce), Gladiator – Brindisi (Paul Leonard Mihalache di Terni), Gravina – Nocerina (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Team Altamura – Nardo (Geremia Vincenzo De Capua di Nola)

Girone I: Acr Messina – Nola (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Castrovillari – Licata (Matteo Frosi di Treviglio), Acireale – Corigliano Calabro (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Giugliano – Palermo (Emanuele Bracaccini di Macerata), Marina di Ragusa – Roccella (Marco Peletti di Crema), Marsala – Cittanovese (Fabio Cevenini di Siena), Palmese – Savoia (Leonardo Tesi di Lucca), San Tommaso – Fc Messina (Gioele Iacobellis di Pisa), Troina – Biancavilla (Adolfo Baratta di Rossano)

