A Lake Louise: alle 20,15 va in scena la prima prova della discesa maschile della Cdm

Oggi, giovedì 28 novembre, con la prima prova della discesa maschile, dovrebbe prendere ufficialmente il via alle ore 20,15 la terza tappa della Coppa del mondo a Lake Louise. Il condizionale è d’obbligo dopo le avverse condizioni metereoligiche che hanno impedito agli atleti di scendere in pista già nella giornata di mercoledì come previsto inizialmente. Se tutto andrà come da programma, ad aprire le danze dovrebbe essere l’austriaco Vincent Kriechmayr seguito dal connazionale Hannes Reichelt e dallo svizzero Mauro Caviezel. Il primo azzurro nella starting list è Peter Fill, al quale è stato assegnato il pettorale numero dieci. Le gare si svolgeranno sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dove sono previsti rispettivamente una discesa e un superg, entrambi alle ore 20,15. La diretta televisiva sarà garantita da Raisport ed Eurosport.

Starting list primo allenamento DH Lake Louise (Can):

1 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

2 REICHELT Hannes 1980 AUT

3 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI

4 GANONG Travis 1988 USA

5 FEUZ Beat 1987 SUI

6 NYMAN Steven 1982 USA

7 DRESSEN Thomas 1993 GER

8 FRANZ Max 1989 AUT

9 MAYER Matthias 1990 AUT

10 FILL Peter 1982 ITA

11 CLAREY Johan 1981 FRA

12 FERSTL Josef 1988 GER

13 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

14 THOMSEN Benjamin 1987 CAN

15 BENNETT Bryce 1992 USA

16 THEAUX Adrien 1984 FRA

17 PARIS Dominik 1989 ITA

18 JANKA Carlo 1986 SUI

19 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

20 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT

21 CASSE Mattia 1990 ITA

22 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

23 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT

24 HINTERMANN Niels 1995 SUI

25 BUZZI Emanuele 1994 ITA

26 SANDER Andreas 1989 GER

27 BAILET Matthieu 1996 FRA

28 CATER Martin 1992 SLO

29 WALDER Christian 1991 AUT

30 ROULIN Gilles 1994 SUI

31 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

32 GISIN Marc 1988 SUI

33 BAUMANN Romed 1986 GER

34 WEBER Ralph 1993 SUI

35 SCHULLER Victor 1995 FRA

36 KOSI Klemen 1991 SLO

37 ALLEGRE Nils 1994 FRA

38 MUZATON Maxence 1990 FRA

39 ROGER Brice 1990 FRA

40 NEUMAYER Christopher 1992 AUT

41 SCHMID Manuel 1993 GER

42 SCHWAIGER Dominik 1991 GER

43 KROELL Johannes 1991 AUT

44 BIESEMEYER Thomas 1989 USA

45 GOLDBERG Jared 1991 USA

46 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI

47 CRAWFORD James 1997 CAN

48 RAFFORT Nicolas 1991 FRA

49 ROESTI Lars 1998 SUI

50 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA

51 MANI Nils 1992 SUI

52 MONSEN Felix 1994 SWE

53 KRENN Christoph 1994 AUT

54 KOELL Alexander 1990 SWE

55 HROBAT Miha 1995 SLO

56 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

57 NEGOMIR Kyle 1998 USA

58 KLINE Bostjan 1991 SLO

59 SEGER Brodie 1995 CAN

60 MORSE Sam 1996 USA

61 VON APPEN Henrik 1994 CHI

62 ALEXANDER Cameron 1997 CAN

63 SAUGESTAD Stian 1992 NOR

64 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA

65 READ Jeffrey 1997 CAN

66 PICCARD Roy 1993 FRA

67 BRANDNER Klaus 1990 GER

68 BABINSKY Stefan 1996 AUT

69 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP

70 MAPLE Wiley 1990 USA

71 ODERMATT Marco 1997 SUI

72 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO

73 SIMONI Federico 1997 ITA

74 DUPRATT Samuel 1993 USA

75 MULLIGAN Sam 1997 CAN

76 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR

77 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR

78 COOK Dustin 1989 CAN

