Il programma delle gare settimanali. Sei discipline impegnate in Cdm, sci alpino in Nordamerica, partono fondo, biathlon e combinata nordica

La stagione degli sport invernali è ormai entrata nel vivo. Questa settimana saranno ben sei le discipline impegnate in Coppa del mondo: lo sci alpino comincia la trasferta nordamericana a Lake Louise (uomini) e Killington (donne), mentre salto con gli sci e combinata nordica gareggiano a Ruka, dove esordisce pure lo sci di fondo con il primo minitour dell’anno.

Il biathlon riparte da Oestersund, che l’anno passato regalò grandi soddisfazioni all’Italia nella rassegna iridata, mentre lo slittino artificiale vola a Lake Placid per il secondo appuntamento del calendario. Di seguito tutte le gare in programma in ambito nazionale e internazionali, con relativi orari ed eventuali dirette elevisive.

SCI ALPINO

Mer. 27/11 – Cdm – 1a prova DH maschile Lake Louise (Can) – ore 20.15 italiane

Gio. 28/11 – Cdm – 2a prova DH maschile Lake Louise (Can) – ore 20.15 italiane

Ven. 29/11 – Cdm – 2a prova DH maschile Lake Louise (Can) – ore 20.15 italiane

Ven. 29/11 – Coppa Europa – GS femminile Trysil (Nor)

Ven. 29/11 – Coppa Europa – SL maschile Funesdalen (Sve)

Sab. 30/11 – Cdm – GS femminile Killington (Usa) – ore 15.45 e 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 30/11 – Cdm – DH maschile Lake Louise (Can) – ore 20.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 30/11 – Coppa Europa – GS femminile Trysil (Nor)

Sab. 30/11 – Coppa Europa – SL maschile Funesdalen (Sve)

Dom. 01/12 – Cdm – SL femminile Killington (Usa) – ore 15.45 e 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 01/12 – Cdm – SG maschile Lake Louise (Can) – ore 20.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 01/12 – Fis – DH maschile e femminile Val Gardena (Ita)

SCI DI FONDO

Ven. 29/11 – Cdm – Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 30/11 – Cdm – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Ruka (Fin) – ore 09.45 e 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 30/11 – Coppa Italia – Sprint TL maschile e femminile Santa Caterina (Ita)

Dom. 01/12 – Cdm – 10 km TL pursuit femminile e 15 km TL pursuit maschile Ruka (Fin) – ore 10.10 e 11.25, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 01/12 – Coppa Italia – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Santa Caterina (Ita)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 29/11 – Cdm – Qualificazioni HS142 maschile Ruka (Fin) – 18.00, diretta tv Eurosport

Sab. 30/11 – Cdm – HS142 maschile Ruka (Fin) – 16.30, diretta tv Eurosport

Dom. 01/12 – Cdm – HS142 maschile Ruka (Fin) – 16.30, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 28/11 – Cdm Provisional Competition Round Gundersen HS142/5 km Ruka (Fin) – ore 16.00

Ven. 29/11 – Cdm – Gundersen HS142/5 km Ruka (Fin) – ore 11.00 e 15.00, diretta tv Eurosport

Sab. 30/11 – Cdm – Gundersen HS142/10 km Ruka (Fin) – ore 08.30 e 14.00, diretta tv Eurosport

Dom. 01/12 – Cdm – Gundersen HS142/10 km Ruka (Fin) – ore 09.10 e 14.00, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Gio. 28/11 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 11.00 e 14.00

Sab. 30/11 – Cdm – Staffetta singola mista e staffetta mista Oestersund (Sve) – ore 13.10 e 15.00, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlon-world.com

Sab. 30/11 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 11.00 e 14.00

Dom. 01/12 – Cdm – Sprint maschile e femminile Ostersund (Sve) – ore 12.30 e 15.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlon-world.com

Dom. 01/12 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Sjusjoen (Nor) – ore 10.00 e 12.30

SNOWBOARD

Mer. 27/11 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 10.30

Gio. 28/11 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 10.30

Ven. 29/11 – Coppa Europa – BA maschile e femminile St. Anton (Aut) – ore 18.20

FREESTYLE

Ven. 29/11 – Coppa Europa – BA maschile e femminile St. Anton (Aut) – ore 18.20

SLITTINO ARTIFICIALE

Ven. 29/11 – Cdm – Nations Cup Lake Placid (Usa) – ore 15.30 italiane

Sab. 30/11 – Cdm – Doppio (ore 15.00 e 16.20) e singolo femminile (ore 18.40 e 20.12) Lake Placid (Usa) – diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 30/11 – Cdm giovani – Singolo maschile, singolo femminile e doppio Igls (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 01/12 – Cdm – Sinolo maschile (ore 14.20 e 15.55) e sprint maschile, femminile e doppio (ore 18.00) Lake Placid (Usa) – diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 01/12 – Cdm giovani – Singolo maschile, singolo femminile e doppio Igls (Aut) – ore 10.00 e 13.00

SCI ALPINISMO

Sab. 30/11 – Coppa Italia Cadetti/Under23/Juniores – Sprint maschile e femminile Santa Caterina (Ita)

Dom. 01/12 – Coppa Italia Cadetti/Under23/Juniores – Individuale maschile e femminile Santa Caterina (Ita)

Com. Stam.