Domani, 27 novembre, il Sorteggio dei Pre Olimpici 2020 L’Italia attende sede e rivali per il Torneo che porta a Tokyo Alle 14.00 la Cerimonia in diretta Facebook su Italbasket

Domani, 27 novembre (ore 14.00), presso la sede FIBA di Mies (Svizzera), si svolgerà il Sorteggio per la composizione dei Gironi dei Tornei Pre Olimpici 2020.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Italbasket e sul canale YouTube FIBA.L’urna di Mies svelerà dunque per l’Italia la sede e le rivali in uno dei quattro Tornei che valgono il pass per Tokyo 2020 e che sono in programma dal 23 al 28 giugno 2020 a Belgrado (Serbia), Kaunas (Lituania), Spalato (Croazia) e Victoria (Canada).

Ai nastri di partenza 24 squadre (11 della Zona Europa, 7 della Zona America, 3 della Zona Africa e 3 della Zona Asia/Oceania). In ogni Torneo Pre Olimpico saranno presenti sei squadre, divise in due Gironi (A e B) da tre squadre ciascuno. Secondo le procedure del sorteggio, al fine di bilanciare la qualità di ogni torneo, nel Girone A di ogni Torneo Pre Olimpico sarà inserita una squadra appartenente alle Fasce di merito 1, 4 e 5. Nel Girone B di ogni Torneo Pre Olimpico sarà inserita una squadra appartenente alle Fasce di merito 2, 3 e 6.

L’Italia, inserita in Fascia 2, sarà quindi nel Girone B, e pescherà una fra Croazia, Turchia, Slovenia e Portorico (Fascia 3) e una fra Angola, Tunisia, Senegal e Uruguay (Fascia 6).

Per mantenere il principio di bilanciamento geografico, in ciascun Torneo Pre Olimpico non possono essere presenti più di 3 Nazionali della Zona Europa e non più di 2 Nazionali della Zona America. Al seguente link il dettaglio delle procedure del Sorteggio https://www.youtube.com/watch?v=3Tx6Imf8Kj4&feature=youtu.be

Alle Semifinali di ciascun Torneo Pre Olimpico accedono le prime due squadre qualificate nei Gironi A e B.

Le squadre vincitrici dei quattro Tornei Pre Olimpici staccheranno il pass per a 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto 2020. Già qualificate Giappone (Paese ospitante), Spagna, Argentina, Francia, Australia, Stati Uniti, Nigeria e Iran.

Le Fasce per la composizione dei Gironi dei Tornei Pre Olimpici (23-28 giugno 2020):

Fascia 1

Serbia

Grecia

Lituania

Russia

Fascia 2

Repubblica Ceca

Brasile

ITALIA

Polonia

Fascia 3

Croazia

Turchia

Slovenia

Portorico

Fascia 4

Germania

Repubblica Dominicana

Venezuela

Canada

Fascia 5

Nuova Zelanda

Messico

Cina

Corea del Sud

Fascia 6

Angola

Tunisia

Senegal

Uruguay

Com. Stam.