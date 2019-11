Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza centra il tris di vittorie contro una buona Pallacanestro Marsala

Dopo un primo tempo equilibrato i padroni di casa escono dallo spogliatoio con grande determinazione e con un terzo quarto da 27-16 prendono la testa del match per poi dilagare nel finale. Ventelli per Vidakovic (23) e Stuppia (21), doppia cifra per il nuovo acquisto Ivkovic (11).

Tris di vittorie per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che fra le mura amiche supera 91-70 la Pallacanestro Marsala. Il match, molto godibile, ha visto un primo tempo decisamente equilibrato, chiuso avanti di un solo punto dai peloritani (35-34). Al rientro in campo la formazione di Pizzuto ha cambiato marcia sfoderando una prestazione tutta grinta. In difesa Diallo ha tenuto a bada lo spauracchio Pizzo, mentre in attacco la lucida regia di Andrea “Spago” Gullo con funambolici assist ha armato la mano di Stuppia che con le sue triple e Vidakovic con due schiacciate coronate dal libero aggiuntivo per il fallo subito hanno accumulato un break di 15-0 che ha consentito di prendere il largo. L’andamento non cambiava nell’ultimo parziale con gli ospiti tenuti a distanza di sicurezza fino a a tre minuti dalla fine quando i due coach hanno ruotato tutti gli elementi della panchina. Il match: primo quarto in perfetto equilibrio con il nuovo acquisto Ivkovic (ex Gela in C Silver) che si presenta con due triple, 9 punti per Vidakovic e 8 per Pizzo in un duello che si chiude in parità sul 20-20 di fine parziale. Equilibrato anche il secondo quarto con Diallo (6) e Albana (5) per i padroni di casa e Cucchiara (5) e Frisella (4) per gli ospiti, si va al riposo sul 35-34.

Una vera e propria grandinata di triple si abbatte sugli ospiti dopo l’intervallo, Stuppia è indiavolato e ne mette 4 con 15 punti complessivi, 15 come il parziale di 15-0 che consente a Messina di chiudere avanti di 12 alla fine del parziale (62-50). Ultimo quarto senza patemi, Vidakovic con 10 punti fa la parte del leone, triple per Albana, Comelli e Diallo mentre fra gli ospiti Cucchiara ne infila 4 per il 91-70 finale. Vittoria che da morale alla Nuova Pallacanestro Messina in vista del big match della prossima giornata che vedrà i peloritani sul parquet del PalaValverde di Milazzo per la sfida contro la capolista Svincolati Milazzo domenica 1 dicembre con inizio alle ore 18:30.

Tabellino:

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – Marsala 91-70

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Diallo 9, Comelli 8, Ostojic, Albana 8, Ivkovic 11, Vidakovic 23, Molino 5, Stuppia 19, Petrovic, Pivas, Gullo 6.

Allenatore: Pizzuto

Olympia Canicattì: Montalbano, Cucchiara 17, Pizzo 10, Peraino 9, Frisella 14, Lombardo, Amato 7, Marrone 3, Di Maggio 0, Nicosia 10.

Allenatore: Cordova

Parziali: 20-20,15-14 (35-34), 27-16 (62-50), 29-20 (91-70).

Usciti per cinque falli: Albana, Ivkovic; Peraino.

Arbitri: Gianluca Centorrino di Venetico (ME) e Giuseppe Ferrara di Messina (ME)

