Da Igls a Lake Placid: la Cdm prosegue dal 29 novembre all’1 dicembre con il secondo appuntamento stagionale

La prima tappa della Coppa del mondo 2019/2020 di slittino pista artificiale ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia. Il podio di Dominik Fischnaller e la vittoria nel doppio sulla pista di Igls, appaiono come il miglior viatico in vista del prosieguo della stagione, che vedrà gli Azzurri impegnati a Lake Placid già nel prossimo weekend dal 29 novembre all’1 dicembre.

Sul budello americano saranno ben otto gli slittinisti italiani a gareggiare: Fabian Malleier, Patrick Rastner, Dominik Fischnaller, Ludwig Rieder, Ivan Nagler, Andrea Voetter, Kevin Fischnaller e Lukas Gufler.

La trasferta americana inizierà venerdì alle 15,30 con la Nations Cup, utile per definire i partecipanti alle gare. Poi proseguirà con il doppio (ore 15.00 e 16.20) ed il singolo femminile (ore 18.40 e 20.12), entrambi programmati per sabato 30 novembre. Le gare termineranno domenica 1 dicembre, quando i protagonisti si sfideranno nel singolo maschile (ore 14.20 e 15.55) e nella sprint maschile, femminile e doppio (ore 18.00). Tutte le prove saranno visibili in diretta streaming sul sito www.fil-luge.org.

Nello stesso weekend gareggeranno in Coppa del mondo anche gli junior: ad Igls andranno in scena il singolo maschile, il singolo femminile e il doppio sia di sabato che di domenica, sempre a partire dalle ore 10. Gli azzurri convocati per l’occasione dal direttore tecnico Armin Zoeggeler sono Alex Gufler, Katharina Putzer, Lukas Peccei, Nadia Falkensteiner e Maximilian Molling. Gli slittinisti della squadra junior/giovani non presenti nelle gare austriache, ossia Leon Felderer, Nina Zoeggeler, Verena Hofer e Marion Oberhofer, si trasferiranno invece in Germania per allenarsi fino al 29 novembre.

Com. Stam.