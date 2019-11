Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza cerca il tris nello scontro diretto contro Marsala

La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza torna a giocare in casa per centrare il tris contro Marsala, Albana e soci sono reduci dalla sofferta vittoria sul parquet dell’Invicta Caltanissetta e avranno di fronte un avversario che ha gli stessi punti (6) e sta disputando un ottimo inizio di torneo.

I lilibetani hanno in rosa l’attuale capocannoniere del torneo, la guardia Gaspare Pizzo (23,8 punti di media) e possono contare sul tiro da fuori dell’ala Frisella (12,5), in cabina di regia giostra Giorgio Gentile (12,3) mentre i giovani Marko Dosen (11,5), gli under Mandel Adib Tongue Zuko (9.5) e Giorgio Guadalupi (6,7) e Andrea Amato (4,3) forniscono un buon apporto. A completare il roster ad disposizione di coach Grillo gli esperti Nicosia, Marrone e Baseggio.

Per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza un impegno difficile ma fondamentale per continuare ad occupare le zone alte della classifica. Prima della partita, su richiesta della società di casa, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’esplosione di Barcellona Pozzo di Gotto del 20 novembre.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – Marsala domenica 24 novembre alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Piazzale Pertini di San Filippo del Mela, arbitreranno Gianluca Centorrino di Venetico (ME) e Giuseppe Ferrara di Messina (ME).

Aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match durante la partita sulla pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

